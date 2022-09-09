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    Стало известно, сколько сборная Боснии и Герцеговины заработает за матч с Россией

    Сборные России и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч в ноябре в Санкт-Петербурге.

    Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на боснийское издание Dnevni avaz, боснийцы заработают за матч 200 тысяч евро.

    • В Боснии и Герцеговине уже выступают против проведения матча.
    • Россия отстранена от международных турниров.
    • Россияне последний раз проводили международный матч в прошлом году.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    09.09.2022 23:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      omitrene 16 минут назад

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      Рейтинг: +48

      Павлюченко9 37 минут назад

      Если не хотят играть пусть не играют, а то началось у всех

      0
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      Рейтинг: +1396

      zarsm 46 минут назад

      Там нельзя, скажу тут. ПОШЛИ ЭТИ ШАЛАВЫ ПОЗОРНЫ НАХ*Й С ТАКИМИ РАЗГОВОРАМИ. ФУТБОЛ ЭТО НЕ WAR, УБЛЮДКИ КОНЧЕНЫЕ.

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин 58 минут назад

      А почему под другими новостями на эту тему нельзя комментировать?

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