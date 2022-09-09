Стало известно, сколько сборная Боснии и Герцеговины заработает за матч с Россией

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Сборные России и Боснии и Герцеговины проведут товарищеский матч в ноябре в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на боснийское издание Dnevni avaz, боснийцы заработают за матч 200 тысяч евро.
- В Боснии и Герцеговине уже выступают против проведения матча.
- Россия отстранена от международных турниров.
- Россияне последний раз проводили международный матч в прошлом году.