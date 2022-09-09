Израильский журналист: «Даса подвергся сильной критике за трансфер в «Динамо»

Защитника «Динамо» Эли Дасу раскритиковали в Израиле за переезд в Россию. Об этом рассказал израильский журналист Михаил Йокин.

«В Израиле многие придерживаются мнения, что в Россию сейчас ехать нельзя. Эден Карцев и Даса подвергаются сильной критике, особенно Даса — ведь он капитан сборной.

У меня такое впечатление, что «Динамо» настоятельно рекомендовали сверху подписать израильтянина, и неважно какого. Политически это может быть сегодня целесообразно», – сказал Йокин.