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    Израильский журналист: «Даса подвергся сильной критике за трансфер в «Динамо»

    Защитника «Динамо» Эли Дасу раскритиковали в Израиле за переезд в Россию. Об этом рассказал израильский журналист Михаил Йокин.

    «В Израиле многие придерживаются мнения, что в Россию сейчас ехать нельзя. Эден Карцев и Даса подвергаются сильной критике, особенно Даса — ведь он капитан сборной.

    У меня такое впечатление, что «Динамо» настоятельно рекомендовали сверху подписать израильтянина, и неважно какого. Политически это может быть сегодня целесообразно», – сказал Йокин.

    • Даса пришел в «Динамо» как свободный агент.
    • Последним клубом Дасы был «Витесс».
    • Эден Карцев не смог перейти в «Динамо», так как москвичи не смогли перевести деньги «Маккаби» из Нетании.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Вот как то так 1 минуту назад

      Мало критиковали. Хвичу вот в Грузии критиковали--сейчас в Италии феерит.
      Нет смысла в токсичной России

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