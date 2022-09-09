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    Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:2) в Лиге Европы.

    • «Ференцварош» с 16-й минуты играл в меньшинстве.
    • После удаления команда забила дважды.

    «Рад, что мы выиграли со счeтом 3:2. Я увидел на поле именно то, что мы обсуждали с ребятами перед игрой. После красной карточки нам пришлось менять тактику, но и индивидуальные действия, и командная игра в нашем исполнении были очень хороши.

    Мы хотели победить, поэтому и не думали переходить в меньшинстве на оборонительную игру.

    На таком уровне каждый матч и каждая победа даются очень непросто, но самое главное, что я увидел то, о чeм мы договаривались с футболистами. И наши болельщики поддерживали нас каждую минуту матча. Это многое значило», – цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15360

      Fusballer 39 минут назад

      Коротко и по делу сказал. Стас - топ!

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      Рейтинг: +976

      Лфшт 1 час назад

      Существование этого лысого дэбила никому не интресено

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