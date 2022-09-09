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  • Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

9 сентября 2022, 07:47
5

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:2) в Лиге Европы.

  • «Ференцварош» с 16-й минуты играл в меньшинстве.
  • После удаления команда забила дважды.

«Рад, что мы выиграли со счeтом 3:2. Я увидел на поле именно то, что мы обсуждали с ребятами перед игрой. После красной карточки нам пришлось менять тактику, но и индивидуальные действия, и командная игра в нашем исполнении были очень хороши.

Мы хотели победить, поэтому и не думали переходить в меньшинстве на оборонительную игру.

На таком уровне каждый матч и каждая победа даются очень непросто, но самое главное, что я увидел то, о чeм мы договаривались с футболистами. И наши болельщики поддерживали нас каждую минуту матча. Это многое значило», – цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Ференцварош Трабзонспор Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Лфшт
1662700474
Существование этого лысого дэбила никому не интресено
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Fusballer
1662703001
Коротко и по делу сказал. Стас - топ!
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Fialet
1662708356
Вот если выйдут из группы, тогда и будет разговор. Только вряд ли они выйдут.
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jek718875
1662710334
Это не его речь, мы видели его интеллект на пресс конференции, двух слов связать не может
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Bozigit
1662814813
Саламыч красавец!
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