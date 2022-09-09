Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:2) в Лиге Европы.

«Ференцварош» с 16-й минуты играл в меньшинстве.

После удаления команда забила дважды.

«Рад, что мы выиграли со счeтом 3:2. Я увидел на поле именно то, что мы обсуждали с ребятами перед игрой. После красной карточки нам пришлось менять тактику, но и индивидуальные действия, и командная игра в нашем исполнении были очень хороши.

Мы хотели победить, поэтому и не думали переходить в меньшинстве на оборонительную игру.

На таком уровне каждый матч и каждая победа даются очень непросто, но самое главное, что я увидел то, о чeм мы договаривались с футболистами. И наши болельщики поддерживали нас каждую минуту матча. Это многое значило», – цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».