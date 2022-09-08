«Челси» определился с новым главным тренером. Контракт подпишут в ближайшие часы

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавит «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение лондонского клуба. «Челси» подпишет контракт с Поттером в ближайшие часы.

Сообщалось, что «Челси» заплатит за тренера 18 миллионов долларов в качестве отступных.