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    «Челси» определился с новым главным тренером. Контракт подпишут в ближайшие часы

    Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавит «Челси».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение лондонского клуба. «Челси» подпишет контракт с Поттером в ближайшие часы.

    Сообщалось, что «Челси» заплатит за тренера 18 миллионов долларов в качестве отступных.

    • Поттер может возглавить «Челси» уже сегодня.
    • Лондонский клуб уволил Томаса Тухеля.
    • Немец работал в «Челси» с января 2021 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17041

      Cleaner 2 часа назад

      Взмахнет ПОТТЕР волшебной палочкой - и Челси выиграет Лигу Чемпионов!..)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      22 raza chemp 2 часа назад

      Хорошо не гарри потер

      0
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