«Челси» определился с новым главным тренером. Контракт подпишут в ближайшие часы

Взмахнет ПОТТЕР волшебной палочкой - и Челси выиграет Лигу Чемпионов!..)
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавит «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение лондонского клуба. «Челси» подпишет контракт с Поттером в ближайшие часы.
Сообщалось, что «Челси» заплатит за тренера 18 миллионов долларов в качестве отступных.
- Поттер может возглавить «Челси» уже сегодня.
- Лондонский клуб уволил Томаса Тухеля.
- Немец работал в «Челси» с января 2021 года.