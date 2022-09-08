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    Мостовой: «Может, через пару лет увидим Хвичу в топ-клубе»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    • В 1-м туре группового этапа ЛЧ неаполитанцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • В активе грузина голевая передача.
    • Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

    «Никто не может понять, что происходило с обороной «Ливерпуля» в первом тайме. Как можно оправдать такой счет? Но так бывает. Не забывайте, что еще был один момент у Хвичи.

    Хвича здорово показал себя в первом тайме. Мы же видим, как он здорово начал в чемпионате. Удивительно, что момент, который он не смог реализовать в первом тайме, в предыдущей игре он спокойно забил. С таким преимуществом легче играть.

    Может, через пару лет мы увидим Хвичу в топ-клубе, хотя и «Наполи» тоже хорошая команда», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      (Меня за банили) 5 часов назад

      Или в Ахмате...

      2
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      Рейтинг: +42

      Павлюченко9 6 часов назад

      Наполи разве не топ клуб? Моствому пора лечится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1384

      Дубина > Павлюченко9 6 часов назад

      газа перенюхал он!
      Для него Видать только Реал и Барса условные топ клубы)))

      Ну и блекло нолубые естественно(((!! Хотя в европе они ни кто и звать их никак)!

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