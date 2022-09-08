Мостовой: «Может, через пару лет увидим Хвичу в топ-клубе»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

В 1-м туре группового этапа ЛЧ неаполитанцы разгромили соперника со счетом 4:1.

В активе грузина голевая передача.

Для него этот матч стал дебютным в главном еврокубке.

«Никто не может понять, что происходило с обороной «Ливерпуля» в первом тайме. Как можно оправдать такой счет? Но так бывает. Не забывайте, что еще был один момент у Хвичи.

Хвича здорово показал себя в первом тайме. Мы же видим, как он здорово начал в чемпионате. Удивительно, что момент, который он не смог реализовать в первом тайме, в предыдущей игре он спокойно забил. С таким преимуществом легче играть.

Может, через пару лет мы увидим Хвичу в топ-клубе, хотя и «Наполи» тоже хорошая команда», – заявил Мостовой.