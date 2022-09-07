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    Левандовски оформил хет-трик в матче ЛЧ с «Викторией». У него 8 голов в 5 играх

    «Барселона» дома громит чешскую «Викторию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Нападающий каталонцев Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив на 34-й, 45+3-й и 67-й минутах.

    В активе поляка восемь голов в пяти играх за «Барсу».

    • Левандовски перебрался в Испанию за 45 миллионов евро из «Баварии».
    • Его зарплата в новом клубе будет меняться каждый сезон.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2022 23:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка -------- http://redirect.sk/MH

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      Рейтинг: +671

      Lipatoff 6 часов назад

      Вот такая Барса мне нравится, этот сезон обязательно должен принести трофеи, ну а следующий будет вообще соска

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      Рейтинг: +586

      _MATRIX_ 6 часов назад

      Могуч.

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