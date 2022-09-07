Левандовски оформил хет-трик в матче ЛЧ с «Викторией». У него 8 голов в 5 играх

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«Барселона» дома громит чешскую «Викторию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нападающий каталонцев Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив на 34-й, 45+3-й и 67-й минутах.
В активе поляка восемь голов в пяти играх за «Барсу».
- Левандовски перебрался в Испанию за 45 миллионов евро из «Баварии».
- Его зарплата в новом клубе будет меняться каждый сезон.