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    «Моя интуиция меня не подвела. Стоило ему попасть в нормальную футбольную среду – его за все наказали». Мостовой – о Тедеско

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско.

    «Моя интуиция не подвела меня. Я же часто говорил про Тедеско. Когда он уходил из «Спартака», ему коридор прощальный устраивали, с почестями провожали. Да, можно поблагодарить за проделанную работу, но можно же это спокойно делать, а не возводить его в ранг непонятно кого. А потом он еще и сказал, что рад отстранению российских команд, «Спартака». Наверное, уже тогда многие люди, ранее любившие Тедеско, немного завелись.

    Сейчас же всe пришло к тому, о чем я год назад еще говорил. Стоило попасть в нормальную футбольную среду, и его за всe наказали. Он специалист обычного класса, как и многие другие. Для меня в тренерской работе есть много составляющих. Быть хорошим тренером при хорошем составе, как в «Спартаке», или в «Лейпциге»… Все и говорили про него, как всe здорово. Так у них состав нормальный, они и должны в пятерке быть минимум. Там «Лейпциг» и оказался в том году, и Кубок Германии выиграли за счет фарта какого‑то.

    Покажите свое мастерство, когда нет состава, денег и еще чего‑то! У «Лейпцига»-то всe нормально. Последние же результаты могут говорить о низком уровне тренера, а откуда этому уровню взяться, если он сам в футбол не играл?» – сказал Мостовой.

    • Тедеско проработал в команде год.
    • В Бундеслиге после 5 туров у «Лейпцига» 1 победа и 11-е место.
    • В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.09.2022 20:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +68

      Niklas80 47 минут назад

      Слишком много этого недоэксперта в последнее время.

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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Никто никуда не берет Мостового. Известный скандалюга. Только и остается других осуждать

      0
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      Рейтинг: +470

      Красногвардейчик 8 часов назад

      О....язва подключилась)))

      1
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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) 9 часов назад

      Расскажите Мостовому про Карполя. Человек никогда не играл в волейбол, но что он творил как тренер. Мостовой просто балабол.

      3
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      Рейтинг: +470

      Красногвардейчик > (Меня за банили) 8 часов назад

      Карполь орал так, что трибун не слышно было)) там на страхе девки чудеса творили))

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      Рейтинг: +706

      (Меня за банили) > Красногвардейчик 8 часов назад

      они от слез обезвоживание получали, но результат...

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      Рейтинг: +470

      Красногвардейчик > (Меня за банили) 6 часов назад

      Это волейбольный Тарасов был))) но правда и хоккей при нём был другого качества конечно

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      Рейтинг: +645

      чаппай 9 часов назад

      Кто и для чего вытащил этого "эксперта" в медийное поле? Позорище

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      Рейтинг: +25

      welko 9 часов назад

      Когда уже наконец перестанут брать интервью у деграданта этого....??!

      1
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      Рейтинг: +2757

      Play 9 часов назад

      Существует ли в футболе хоть что-то, о чём у Мостового нет своего, единственно верного мнения.

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      Рейтинг: +2141

      Ловкий Бубен 9 часов назад

      Абсурд просто, за что его наказали, что он такого натворил ? Выиграл кубок, финал еврокубка, случайно это не бывает... Ерунду несёшь

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      Рейтинг: +1808

      lek! 9 часов назад

      Мостовой , зависть до добра не доведёт тебя . То как Ты судишь Тухель тоже не тренер . Так возьмись за клуб из 3 лиги и выведи его в вышку , посмотрим какой Ты сам в деле в клубе где нет денег .

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