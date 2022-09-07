«Моя интуиция меня не подвела. Стоило ему попасть в нормальную футбольную среду – его за все наказали». Мостовой – о Тедеско

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско.

«Моя интуиция не подвела меня. Я же часто говорил про Тедеско. Когда он уходил из «Спартака», ему коридор прощальный устраивали, с почестями провожали. Да, можно поблагодарить за проделанную работу, но можно же это спокойно делать, а не возводить его в ранг непонятно кого. А потом он еще и сказал, что рад отстранению российских команд, «Спартака». Наверное, уже тогда многие люди, ранее любившие Тедеско, немного завелись.

Сейчас же всe пришло к тому, о чем я год назад еще говорил. Стоило попасть в нормальную футбольную среду, и его за всe наказали. Он специалист обычного класса, как и многие другие. Для меня в тренерской работе есть много составляющих. Быть хорошим тренером при хорошем составе, как в «Спартаке», или в «Лейпциге»… Все и говорили про него, как всe здорово. Так у них состав нормальный, они и должны в пятерке быть минимум. Там «Лейпциг» и оказался в том году, и Кубок Германии выиграли за счет фарта какого‑то.

Покажите свое мастерство, когда нет состава, денег и еще чего‑то! У «Лейпцига»-то всe нормально. Последние же результаты могут говорить о низком уровне тренера, а откуда этому уровню взяться, если он сам в футбол не играл?» – сказал Мостовой.