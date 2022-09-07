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  • «Моя интуиция меня не подвела. Стоило ему попасть в нормальную футбольную среду – его за все наказали». Мостовой – о Тедеско

«Моя интуиция меня не подвела. Стоило ему попасть в нормальную футбольную среду – его за все наказали». Мостовой – о Тедеско

7 сентября 2022, 20:39
16

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку главного тренера «Лейпцига» Доменико Тедеско.

«Моя интуиция не подвела меня. Я же часто говорил про Тедеско. Когда он уходил из «Спартака», ему коридор прощальный устраивали, с почестями провожали. Да, можно поблагодарить за проделанную работу, но можно же это спокойно делать, а не возводить его в ранг непонятно кого. А потом он еще и сказал, что рад отстранению российских команд, «Спартака». Наверное, уже тогда многие люди, ранее любившие Тедеско, немного завелись.

Сейчас же всe пришло к тому, о чем я год назад еще говорил. Стоило попасть в нормальную футбольную среду, и его за всe наказали. Он специалист обычного класса, как и многие другие. Для меня в тренерской работе есть много составляющих. Быть хорошим тренером при хорошем составе, как в «Спартаке», или в «Лейпциге»… Все и говорили про него, как всe здорово. Так у них состав нормальный, они и должны в пятерке быть минимум. Там «Лейпциг» и оказался в том году, и Кубок Германии выиграли за счет фарта какого‑то.

Покажите свое мастерство, когда нет состава, денег и еще чего‑то! У «Лейпцига»-то всe нормально. Последние же результаты могут говорить о низком уровне тренера, а откуда этому уровню взяться, если он сам в футбол не играл?» – сказал Мостовой.

  • Тедеско проработал в команде год.
  • В Бундеслиге после 5 туров у «Лейпцига» 1 победа и 11-е место.
  • В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (16)
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lek!
1662572731
Мостовой , зависть до добра не доведёт тебя . То как Ты судишь Тухель тоже не тренер . Так возьмись за клуб из 3 лиги и выведи его в вышку , посмотрим какой Ты сам в деле в клубе где нет денег .
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Ловкий Бубен
1662573040
Абсурд просто, за что его наказали, что он такого натворил ? Выиграл кубок, финал еврокубка, случайно это не бывает... Ерунду несёшь
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Play
1662574993
Существует ли в футболе хоть что-то, о чём у Мостового нет своего, единственно верного мнения.
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welko
1662575363
Когда уже наконец перестанут брать интервью у деграданта этого....??!
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(Меня за банили)
1662575850
Расскажите Мостовому про Карполя. Человек никогда не играл в волейбол, но что он творил как тренер. Мостовой просто балабол.
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Красногвардейчик
1662578896
О....язва подключилась)))
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Красногорск_Фан
1662583067
Никто никуда не берет Мостового. Известный скандалюга. Только и остается других осуждать
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Niklas80
1662605447
Слишком много этого недоэксперта в последнее время.
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SLADE2019
1662619564
Я всегда Мостового поддерживал, но здесь он явно перебарщивает. В сущности, Тедеско один ляп допустил - в ЛЧ, проиграв очень не достойно Шахтеру. Свою состоятельность как тренер он по моему мнению доказал. Хочется спросить Мостового - а кто со слабыми игроками, небольшим бюджетом добивался выдающихся результатов? Не на отдельных отрезках, а в целом в различных серьезных турнирах.
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zigbert
1662637687
До Клоппа Тедеско конечно не дотягивает но в Бундеслиге выигрывал серебряные медали с Шальке-04. Вообще Мостовому лучше взять какую нибудь команду и показать на собственном примере как нужно тренировать.
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