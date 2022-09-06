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    Отец Агаларова: «Зачем «Ахмат» брал лучшего бомбардира и держит в резерве? Не понимаю»

    Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, не понимает, почему его сын не получает достаточное количество игровой практики.

    «Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве? Если у тебя есть два футболиста на одну позицию, то зачем ты берешь третьего?! Я не понимаю», – сказал Агаларов-старший.

    • «Ахмат» купил Агаларова летом у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Агаларов провел 5 матчей, забил гол.
    • Агаларов ни разу не выходил в стартовом составе «Ахмата» в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    06.09.2022 17:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17285

      житель СПб 5 часов назад

      Ну так кто выполнял функции агента игрока? Вы сами? То есть эти вопросы Вы и должны адресовать - себе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      Тазит 6 часов назад

      В Кубке его Талалаев заявил в старте, но он почему-то так и не вышел...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК 6 часов назад

      .....Потому , что - это средний футболист !

      2
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      Рейтинг: +11871

      BRO_football 7 часов назад

      Видимо, потому что Агаларов - игрок одного сезона? Все клубы РПЛ это поняли и не стали его покупать у Уфы. Только Ахмат взял Агаларова к себе из-за его дагестанского происхождения.

      3
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      Рейтинг: +1616

      vmonomah17 7 часов назад

      Зачем идти в клуб, где на твоей позиции уже играют два игрока)))

      3
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      Рейтинг: +66

      Iskander_17 7 часов назад

      В Локомотив надо было, там бы играл, наверное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2071

      Dr.Metal > Iskander_17 3 часа назад

      Да нигде бы он не играл. Его уровень Урал, Химки, Торпедо максимум, Даже Терек это перебор

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