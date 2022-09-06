Отец Агаларова: «Зачем «Ахмат» брал лучшего бомбардира и держит в резерве? Не понимаю»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, не понимает, почему его сын не получает достаточное количество игровой практики.
«Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве? Если у тебя есть два футболиста на одну позицию, то зачем ты берешь третьего?! Я не понимаю», – сказал Агаларов-старший.
- «Ахмат» купил Агаларова летом у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Агаларов провел 5 матчей, забил гол.
- Агаларов ни разу не выходил в стартовом составе «Ахмата» в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»