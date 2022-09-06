Революция, которую вы не заметили: «ПСЖ» стал сильнее – возможно, теперь Месси, Неймар и Мбаппе выиграют ЛЧ

Открываем таблицу чемпионата Франции и видим привычную картину: «ПСЖ» идет на первом месте. Результат не 100-процентный (16 очков в шести матчах – столько же у «Марселя»), но «ПСЖ» будто бы стабильнее всех. Понятно, что с ресурсами клуба это обычное дело, но за прошедшее лето «Париж» действительно стал сильнее.

В чем причина? В парочке управленческих решений – и они действительно приблизят «ПСЖ» к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Главная перемена – назначение нового спортдира. Он учит девизу «Несколько раз подумай, а потом делай» каждого в своей огромной команде

К концу прошлого сезона к бывшему спортивному директору «ПСЖ» Леонардо было много вопросов. Во-первых, он никак не заступался за Маурисио Почеттино, который подвергался критике – в определенные моменты он только набрасывал наезды. Во-вторых, «ПСЖ» в очередной раз не взял Лигу чемпионов. Для руководства «ПСЖ» это системообразующий турнир, ранний вылет из которого недопустим. Здесь – прощание с ЛЧ в 1/8 финала – непростительно.

В-третьих, французские медиа пишут, что Леонардо запустил ситуацию в раздевалке: очевидных конфликтов, разделений на касты стало больше. В круг обязанностей Леонардо входило поддержание единства в составе, с чем он не справился.

Совокупность проблем лишила Леонардо рабочего места. А новым спортивным директором «ПСЖ» Луиша Кампуша. Для многих это малоизвестная фигура до сих пор, поэтому расскажем о управленческом бэкграунде и достижениях Кампуша в буллитах:

Привел «Монако» к чемпионству;

Собрал чемпионский «Лилль», но ушел, не дождавшись титула;

Суперсила Кампуша – работа с молодыми игроками. Это он привел Килиана Мбаппе в «Монако» и нашел тучу перспективных футболистов для других клубов;

Французские журналисты сравнивали Кампуша и Леонардо и пришли к такому тезису: Леонардо – это про громкое имя и яркое прошлое, Кампуш – это про системность, развитие и рост.

«ПСЖ» впервые за долгое время сделал очень важный шаг на пути к развитию. И, кажется, он работает с самых первых минут.

Кампуш взялся за чистку состава – задача, с которой не справился Леонардо. Трансферы Арно Калимуэндо, Тило Керера, Альфонсо Ареоля, Идриссы Гуйеа, Тьерно Бальде, Марцина Булки, аренды Абду Диалло и Юлиана Дракслера сильно разгрузили зарплатную ведомость «ПСЖ» и принесли клубу 54,3 млн евро прибыли (плюс расставания бесплатно с Анхелем Ди Марией, Рафиньей, Хави Симонсом).

Еще выбор нового тренера был исключительно на Кампуше. Леонардо руководствовался принципами, которые приносили успех в краткосрочной перспективе. У Луиша Кампуша другая задача – сделать так, чтобы внутри клубного организма все работал идеально долгое время. Другими словами, сделать «ПСЖ» здоровым топ-клубом. Кристоф Гальтье сделал чемпионом «Лилль», неплохо поработал в «Ницце», а потом принял предложение Кампуша.

L'Equipe писал, что у Кампуша и гендира «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи были долгие дискуссии по поводу назначения Гальтье, но Кампуш убедил босса очень простыми доводами. Первый – клуб проваливался с тренерами мирового класса, сейчас, возможно, наступило время дать шанс специалисту поскромнее. Второй – Гальтье идеально работает с молодежью и соответствует новым принципам «ПСЖ». Третий – Кампуш лично наблюдал некоторое время за Гальтье и знает, что он находит идеальный язык со всеми игроками команды: звезда или нет – без разницы.

Так в «ПСЖ» появился Кристоф Гальтье.

L’Equipe в середине августа выдал огромный профайл на Кампуша. В нем медиа писало, что Кампуш – один из немногих руководителей «ПСЖ» последних лет с инновационным рабочим взглядом (для клуба, конечно же). Он готов ошибаться здесь и сейчас, если в конечном итоге через год его ход принесет пользу. В его команде работает 20 помощников, которые устраивают ежедневные обсуждения по различным вопросам. Одну конкретную тему Кампуш и команда могут обсуждать неделями: приглашение игрока, тренера, другого сотрудника или что-то еще.

Вот инсайд из того материала: «Кампуш говорит всем: «Подумай несколько раз, а потом делай». Это его девиз – у некоторых сотрудников даже есть вывески с этой фразой. Правда в том, что Кампуш думает не несколько раз, а несколько тысяч раз. Он мотивирует всех рядом своей работой и верой в успех. Глядя на него, общим делом загорается любой».

За лето Кампуш плотно поработал с составом, молодежным сектором, привел нового тренера и наладил атмосферу в раздевалке. Неймар больше не хочет уходить. Серый кардинал клуба Мбаппе несколько охладил пыл и не ссорится с другими звездами. Всем комфортно, никто ни на что не жалуется. А Лионель Месси недавно сказал о взаимоотношениях с партнерами следующее:

«У нас отличное взаимопонимание в команде, дисциплина налажена, мы становимся семьей. «ПСЖ» будет одним из главных кандидатов на победу в Лиге чемпионов».

Да-да, налаженная дисциплина – это тоже заслуга Кампуша.

Гальтье перестроил игру «ПСЖ», но акцентировал на выгоде от трио Неймар-Мбаппе-Месси

Перед назначением Кристофа Гальтье Аль-Хелаифи говорил: «Мы больше не хотим выглядеть помпезными мажорами – больше никакой пышности. Мы многого добились за 11 лет, но каждый год мы спрашиваем себя, как стать лучше».

После назначения сам Гальтье говорил: «Мы все знаем, что «ПСЖ» представляет собой во французском и международном футболе. Амбиции, строгость и оптимизация потенциала команды будут моими руководящими принципами».

Тезисы частично совпадают, не правда ли? На самом деле планомерное развитие – это то, что умеет Гальтье. Он уже сказал, что его задача – подумать, как извлечь максимум пользы из атакующего потенциала команды. Пока дошел до таких решений:

1. Месси, Неймар и Мбаппе по-прежнему остаются ключевыми персонажами, у них полная свобода действий. Просто теперь изменились некоторые особенности в их игре. К примеру, Месси стал чаще прессинговать наш автор Валера Полевиков после Суперкубка Франции.

2. Неймар стал более командным игроком. У него уже шесть ассистов в шести встречах – лишь в двух сезонах было больше (7 и 13), но там были целые чемпионаты, а не старт.

3. Мбаппе окончательно стал главным футболистом атаки, через которого строятся все действия. У него семь мячей – столько же и у Неймара, но бразилец признается: «Мбаппе – главный козырь «ПСЖ». Мы все хотим, чтобы в этом сезоне он помог нам взять Лигу чемпионов». Неймар не говорил так даже о Месси с момента его перехода в «ПСЖ».

4. Потери в атакующей линии Гальтье компенсировал с помощью центральных полузащитников. Кстати, этим летом в «ПСЖ» пришли четыре игрока центральной линии – Витинья, Карлос Солер, Ренату Саншеш и Фабиан Руис. Все – более атакующие футболисты. От разрушителей же «ПСЖ», наоборот, избавлялся. Немного авантюрная позиция, учитывая некоторую необходимость в сильной обороне в Лиге чемпионов.

В целом перемены в игре «ПСЖ» Гальтье характеризует так: «Мы сейчас на пути перестройки. Я не хочу критиковать предшественников, потому что они проделали отличную работу. Но показатели говорят, что игра изменилась и стала чуть эффективнее. Я надеюсь на дальнейший рост и прогресс. Пока меня устраивает картина на поле. Но у нас все еще есть ряд проблем, которые предстоит решить на пути к успеху».

Так, еще раз: Мбаппе – окончательно главный? Не Месси и Неймар, а именно Мбаппе?

Да. Про это уже говорил Гальтье: «Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись, и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом».

Возможно, это самый разумный исход, потому что недавно Мбаппе продлил контракт с клубом – давать ему самую большую зарплату, не наделяя такими полномочиями, было бы глупо.

При этом однажды Мбаппе возмутился из-за партнеров – когда Неймар бил вместо него пенальти. Французские медиа писали, что это вызвало некий разлад, который за день погасил Кампуш. Спустя еще один день Гальтье говорил: «Нет никаких конфликтов, мы разобрались в проблемы. Мы едины и настроены на выполнение самых сложных задач».

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press