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    Полиция задержала 66 болельщиков в день матча «Спартак» – «Зенит»

    В воскресенье, 4 сентября, в Москве были задержаны 66 футбольных болельщиков.

    Все они привлечены к административной ответственности, сообщает «Спорт РБК».

    • В этот день «Спартак» принимал «Зенит» (1:2).
    • По данным полиции, матч посетило около 15 тысяч болельщиков, из них 939 человек – фанаты «Зенита».

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    Источник: «Спорт РБК»

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    05.09.2022 19:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17011

      paracetamol 6 часов назад

      Чьих болельщиков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -61

      diamondfan 8 часов назад

      Маскали виноваты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka 9 часов назад

      То то я смотрю "кастрюли" и "дубины" вчера вечером на сайте отсутствовали . А они вона где чалились .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1373

      Дубина 9 часов назад

      Опять газовые фурфырики пили по задворотням?

      1
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      Рейтинг: +65888

      portero 9 часов назад

      Маловато болел однако, похоже фанаты не верили в победу Спартака....

      0
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      Рейтинг: +5319

      Красногорск_Фан > portero 9 часов назад

      Стадион был пустой на 3/4. типа забастовка против фан ид. Все пили не выходя из дома.

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