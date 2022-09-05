Полиция задержала 66 болельщиков в день матча «Спартак» – «Зенит»

Чьих болельщиков?
В воскресенье, 4 сентября, в Москве были задержаны 66 футбольных болельщиков.
Все они привлечены к административной ответственности, сообщает «Спорт РБК».
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В воскресенье, 4 сентября, в Москве были задержаны 66 футбольных болельщиков.
Все они привлечены к административной ответственности, сообщает «Спорт РБК».
Чьих болельщиков?
Маскали виноваты!
То то я смотрю "кастрюли" и "дубины" вчера вечером на сайте отсутствовали . А они вона где чалились .
Маловато болел однако, похоже фанаты не верили в победу Спартака....
Стадион был пустой на 3/4. типа забастовка против фан ид. Все пили не выходя из дома.