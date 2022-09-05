Ловрен сравнил игру «Спартака» с «Зенитом» в Суперкубке и 8-м туре РПЛ

Если Барриос мастер сцены "Умирающий футболист на Арене", то Ловрен - мастер трусливого бега от Джикии, а Малком - со своим сексуальным и неутомимым языком - мечта мужчин определенной ориентации)
Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что игра «Спартака» за последние два месяца улучшилась.
- 9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
- 4 сентября петербуржцы победили соперника 2:1 в Москве.
«Спартак» улучшил игру по сравнению с Суперкубком. Они – отличная команда, там большое количество сильных индивидуальных игроков.
Но мы никогда не знаем, как они продолжат играть дальше», – сказал Ловрен.