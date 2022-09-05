Ловрен сравнил игру «Спартака» с «Зенитом» в Суперкубке и 8-м туре РПЛ

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что игра «Спартака» за последние два месяца улучшилась.

9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.

4 сентября петербуржцы победили соперника 2:1 в Москве.

«Спартак» улучшил игру по сравнению с Суперкубком. Они – отличная команда, там большое количество сильных индивидуальных игроков.

Но мы никогда не знаем, как они продолжат играть дальше», – сказал Ловрен.