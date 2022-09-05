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    Ловрен сравнил игру «Спартака» с «Зенитом» в Суперкубке и 8-м туре РПЛ

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что игра «Спартака» за последние два месяца улучшилась.

    • 9 июля «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России.
    • 4 сентября петербуржцы победили соперника 2:1 в Москве.

    «Спартак» улучшил игру по сравнению с Суперкубком. Они – отличная команда, там большое количество сильных индивидуальных игроков.

    Но мы никогда не знаем, как они продолжат играть дальше», – сказал Ловрен.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +216

      rac531 16 часов назад

      Если Барриос мастер сцены "Умирающий футболист на Арене", то Ловрен - мастер трусливого бега от Джикии, а Малком - со своим сексуальным и неутомимым языком - мечта мужчин определенной ориентации)

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