«Это полное дерьмо». Ловрен – о неучастии «Зенита» в Лиге чемпионов

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению клубов РПЛ от еврокубков.

«Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно.

Разочарован, что «Зенит» остался без ЛЧ – это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», – заявил Ловрен.