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    «Это полное дерьмо». Ловрен – о неучастии «Зенита» в Лиге чемпионов

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению клубов РПЛ от еврокубков.

    «Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно.

    Разочарован, что «Зенит» остался без ЛЧ – это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», – заявил Ловрен.

    • Санкции УЕФА против российского футбола действуют до конца сезона-2022/23.
    • «Зенит» в прошлом розыгрыше ЛЧ занял 3-е место в группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
    • Главный еврокубок стартует завтра, 6 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.09.2022 11:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4059

      mutabor0992 7 часов назад

      Деян а что так поздно одуплился?Или после вчерашнего звездой себя возомнил?p.s.имхо. Мне тоже очень жаль,что без еврокубков!Там бы показали РЕАЛЬНЫЙ уровень рпл клубов.

      0
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      Рейтинг: +13560

      playsh 13 часов назад

      Ловрен,а Семак считает,что лучше быть цветком у себя в Отечестве,чем говном в Европе.Так что терпи или фистуй отсель...

      0
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      Рейтинг: +1967

      morgan59 15 часов назад

      Что вы так за ЛЧ расстроились. В Европе уже сегодня такой кризис что заврта наступит)l(0Па. Руководство Берлинского Юнион уже просит федерацию перенести зимние матчи на лето, из за проблем с электроэнергией. Дорого нынче в Европе электричество. А освещение стадиона со всей инфраструктурой с отоплением служебных помещений(раздевалок, судейских, коментаторских) просто выходит за все рамки. Не осилит Европа ЛЧ. Большинство спонсоров сократило на порядок свои взносы.

      3
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      Рейтинг: +18721

      Persona_non_Grata 17 часов назад

      И то правда, скучно без Зенита в ЛЧ - таких клоунов еще поискать )))

      6
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      Рейтинг: +1016

      Сделаны из Дерева > Persona_non_Grata 16 часов назад

      В топку)))) То хоть бы посмеялись за блекло голубых)!!!

      3
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      Рейтинг: +1016

      Сделаны из Дерева 17 часов назад

      А толку от дырявых там?
      Все ровно последние или борьба за 3 место с МАЛЬМЕ или Хапоэлем!
      У Сережи нет целей в ЛЧ!

      3
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      Рейтинг: +7383

      nik55 18 часов назад

      дерьмо что вы сидите ради денег а не ради карьеры

      4
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      Рейтинг: +4513

      neveldomha > nik55 17 часов назад

      Карьера всегда ради денег. Месси в ПСЖ не за еду играет.

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      Рейтинг: +613

      FС Spаrtак > nik55 17 часов назад

      да потому что кроме зенита он ни кому не нужен

      2
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      Рейтинг: +3984

      Spirit_78 > FС Spаrtак 12 часов назад

      А в ваши ворота он забавно забил, издевательски))

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