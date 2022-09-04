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    Чернов больше минуты играл в одной бутсе в матче «Спартак» – «Зенит»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов потерял бутсу во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Россиянин больше минуты играл в одной бутсе, так как не мог надеть вторую из-за атаки петербургской команды.

    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • Московская команда не может выиграть у петербуржцев с 2017 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 22:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 5 часов назад

      Когда он бутсу одел лучше не стало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17251

      житель СПб 7 часов назад

      Бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15893

      Barmaleushka 7 часов назад

      Вот она причина . Надо требовать переигровку !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 7 часов назад

      Какой-то эфиоп, помнится, весь матч босиком отыграл, и что? Его даже никто не удалил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7910

      vladik12 8 часов назад

      Я думаю, такое могло случиться только в "Спартаке".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 8 часов назад

      мог и без них играть все равно тот же результат

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида 8 часов назад

      Абаскаль всей команде перед выходом на поле шнурки не завязал

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