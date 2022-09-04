Чернов больше минуты играл в одной бутсе в матче «Спартак» – «Зенит»

Когда он бутсу одел лучше не стало.
Защитник «Спартака» Никита Чернов потерял бутсу во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
Россиянин больше минуты играл в одной бутсе, так как не мог надеть вторую из-за атаки петербургской команды.
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Защитник «Спартака» Никита Чернов потерял бутсу во время матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
Россиянин больше минуты играл в одной бутсе, так как не мог надеть вторую из-за атаки петербургской команды.
Бывает...
Вот она причина . Надо требовать переигровку !
Какой-то эфиоп, помнится, весь матч босиком отыграл, и что? Его даже никто не удалил!
Абаскаль всей команде перед выходом на поле шнурки не завязал