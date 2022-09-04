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    Воспитанник «Барселоны» дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом»

    В эти минуты проходит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    За московскую команду дебютировал нападающий Бальде Кейта. Он заменил на 53-й минуте Михаила Игнатова.

    • Кейта – воспитанник «Барселоны».
    • 27-летний сенегалец играл за такие команды, как «Монако», «Интер», «Лацио».
    • В «Спартак» он перешел на правах свободного агента в конце августа.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2022 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 8 часов назад

      Хрякам это не помогло, очередное полено купили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1453

      alefreddy 8 часов назад

      никакой пока

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