Воспитанник «Барселоны» дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом»

Хрякам это не помогло, очередное полено купили!
В эти минуты проходит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
За московскую команду дебютировал нападающий Бальде Кейта. Он заменил на 53-й минуте Михаила Игнатова.
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В эти минуты проходит центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
За московскую команду дебютировал нападающий Бальде Кейта. Он заменил на 53-й минуте Михаила Игнатова.
Хрякам это не помогло, очередное полено купили!