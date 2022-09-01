«ПСЖ» купил Солера у «Валенсии» за 18+3 миллионов

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Сообщалось, что за счет бонусов она может вырасти до 21 миллиона.
25-летний футболист заключил с парижанами контракт до 2027 года.
- Солер – воспитанник «Валенсии».
- За основную команду он провел 225 матчей, забил 36 голов и сделал 31 ассист.
- Рыночная стоимость испанца – 50 миллионов евро.
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»
Источник: сайт «ПСЖ»