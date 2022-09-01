«Пусть дальше проходят». Капитан «Ростова» Глебов – об «Амкале» в Кубке России

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о своем отношении к участию медийных команд в Кубке России.

«Спокойно отношусь к их участию, они молодцы. «Амкал» выиграл у «Твери», кажется. Молодцы ребята, играют, пожелаю им удачи. Пусть дальше проходят.

Слабый уровень Второй лиги? В «Амкале» ведь тоже есть ребята с академий, там же не совсем блогеры играют. Какой-то уровень они тоже показывают», – заявил Глебов.