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    «Пусть дальше проходят». Капитан «Ростова» Глебов – об «Амкале» в Кубке России

    Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о своем отношении к участию медийных команд в Кубке России.

    «Спокойно отношусь к их участию, они молодцы. «Амкал» выиграл у «Твери», кажется. Молодцы ребята, играют, пожелаю им удачи. Пусть дальше проходят.

    Слабый уровень Второй лиги? В «Амкале» ведь тоже есть ребята с академий, там же не совсем блогеры играют. Какой-то уровень они тоже показывают», – заявил Глебов.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
    • Клуб из Москвы сыграет в 1/64 финала Кубка России со «Звездой».
    • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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