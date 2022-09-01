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    Бакаев высказался о предстоящем матче «Спартак» – «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от игры восьмого тура РПЛ против «Спартака».

    «Этот матч настолько же важен, как и для любого игрока в «Зените», потому что это большой матч, один из самых главных в чемпионате.

    Такие матчи могут во многом определить ход всего чемпионата», – сказал Бакаев.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
    • Хавбек прошедшим летом перешел из московского в петербургский клуб на правах свободного агента.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4820

      алдан2014 2 часа назад

      Вот уже ушёл,так играй и помалкивай, радуйся жизни. Нет же, сосёт под ложечкой обида от непризнания. Вот всегда было фиолетово на Бакаева,а теперь стрёмно. Пошёл по стопам Дзюбы ,но Артём хоть и гнилой человек,но футболист хороший,всего добился благодаря характеру спортсмена. У Бакаева стержня нету,как что не так,поплыл психовать

      1
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      Рейтинг: +2245

      fakeid > алдан2014 2 часа назад

      здец, как тебя кроет от обычного ответа на обычный вопрос.

      1
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      Рейтинг: +18676

      Persona_non_Grata > алдан2014 1 час назад

      Ты лично знаком с Бакаевым ?...

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      Рейтинг: +32689

      oyabun > алдан2014 1 час назад

      Да он вроде как достаточно нейтрально высказался. И отличия от Дзюбы очень существенные. Дзю сам очень хотел уйти в Зенит, несмотря на многочисленные уговоры. А с Бакой ситуёвина прямо противоположная - он очень хотел остаться в Спартаке, но руководству оказался не нужен. Так что, да, имеет основания обижаться.

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      Рейтинг: +170

      Фитоняшич > oyabun 28 минут назад

      Да конечно , ага. Будь он предан клубу , в помойку не окунался бы.
      А остаться он хотел только за деньги, как и Дзюба. Дзюба тоже хотел остаться, за 3 ляма в гол.

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      Рейтинг: +32689

      oyabun > Фитоняшич 8 минут назад

      А должен был забесплатно играть? А в Зенит ушел свободным футболистом. Не в Текстильщик же ему было идти? Пошел туда, где рядом сильные игроки играют.

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      Рейтинг: +18676

      Persona_non_Grata > Фитоняшич 7 минут назад

      Это тебе кто всё рассказал ? Может скажешь почему его не выпускали на поле или меняли, в то время когда он был далеко не худший, а частенько и лучший на поле ? Или расскажешь почему с прошлого года ему не поступало предложений по продлению контрактов ?!!!

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