Бакаев высказался о предстоящем матче «Спартак» – «Зенит»

Вот уже ушёл,так играй и помалкивай, радуйся жизни. Нет же, сосёт под ложечкой обида от непризнания. Вот всегда было фиолетово на Бакаева,а теперь стрёмно. Пошёл по стопам Дзюбы ,но Артём хоть и гнилой человек,но футболист хороший,всего добился благодаря характеру спортсмена. У Бакаева стержня нету,как что не так,поплыл психовать
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от игры восьмого тура РПЛ против «Спартака».
«Этот матч настолько же важен, как и для любого игрока в «Зените», потому что это большой матч, один из самых главных в чемпионате.
Такие матчи могут во многом определить ход всего чемпионата», – сказал Бакаев.