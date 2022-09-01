Бакаев высказался о предстоящем матче «Спартак» – «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от игры восьмого тура РПЛ против «Спартака».

«Этот матч настолько же важен, как и для любого игрока в «Зените», потому что это большой матч, один из самых главных в чемпионате.

Такие матчи могут во многом определить ход всего чемпионата», – сказал Бакаев.