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    Рыбус оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

    Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    – Сейчас у «Спартака» 16 очков в семи турах, потеряно всего пять. Что скажешь о перспективах борьбы за чемпионство?

    - Пока не думаем об этом. Надо показывать свой максимум и брать очки в каждой игре. Сезон будет непростым. Не хотел бы сейчас заглядывать так далеко.

    Во вторник стартовали в Кубке, потом предстоит матч с «Зенитом». Давайте чуть-чуть подождем.

    – Когда ты пришел в «Локомотив», то взял титул РПЛ в первом же сезоне, но говорил, что не думал о золоте.

    – Тогда перед командой не стояло такой задачи.

    – Но сейчас веришь, что «Спартак» способен побороться за первое место?

    – Конечно! Верить и ставить высокие цели нужно всегда. Но до конца турнира Премьер-лиги еще очень далеко, будет еще долгая зимняя пауза – многое может измениться.

    Поэтому мысли только о ближайших матчах. Понимаю, что для клуба и болельщиков «Спартака» задача всегда – стать чемпионами. Постараемся это осуществить.

    Конечно, «Зенит» очень силен: и индивидуально, и командным футболом. Последнее время питерцы все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому.

    • «Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.
    • «Зенит» становился чемпионом в 4 сезонах подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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