Рыбус оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

– Сейчас у «Спартака» 16 очков в семи турах, потеряно всего пять. Что скажешь о перспективах борьбы за чемпионство?

- Пока не думаем об этом. Надо показывать свой максимум и брать очки в каждой игре. Сезон будет непростым. Не хотел бы сейчас заглядывать так далеко.

Во вторник стартовали в Кубке, потом предстоит матч с «Зенитом». Давайте чуть-чуть подождем.

– Когда ты пришел в «Локомотив», то взял титул РПЛ в первом же сезоне, но говорил, что не думал о золоте.

– Тогда перед командой не стояло такой задачи.

– Но сейчас веришь, что «Спартак» способен побороться за первое место?

– Конечно! Верить и ставить высокие цели нужно всегда. Но до конца турнира Премьер-лиги еще очень далеко, будет еще долгая зимняя пауза – многое может измениться.

Поэтому мысли только о ближайших матчах. Понимаю, что для клуба и болельщиков «Спартака» задача всегда – стать чемпионами. Постараемся это осуществить.

Конечно, «Зенит» очень силен: и индивидуально, и командным футболом. Последнее время питерцы все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому.