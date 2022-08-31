Уткин: «Увольнение Писарева из «Химок» обосновывает тот же дегенерат, который обосновывал назначение»

Скоро выпадет снег. Или земля налетит на земную ось. Вася сказал умное наблюдение
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал отставку главного тренера «Химок» Николая Писарева.
«Итак, штаб Николая Писарева в Химках уволен. Это обосновывает тот же дегенерат, который обосновывал назначение», – написал Уткин.
- Возможно, Уткин имеет в виду члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, который объяснил отставку Писарева.
- Писарева сменит Спартак Гогниев.
- При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.