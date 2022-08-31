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    Уткин: «Увольнение Писарева из «Химок» обосновывает тот же дегенерат, который обосновывал назначение»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал отставку главного тренера «Химок» Николая Писарева.

    «Итак, штаб Николая Писарева в Химках уволен. Это обосновывает тот же дегенерат, который обосновывал назначение», – написал Уткин.

    • Возможно, Уткин имеет в виду члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, который объяснил отставку Писарева.
    • Писарева сменит Спартак Гогниев.
    • При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5251

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Скоро выпадет снег. Или земля налетит на земную ось. Вася сказал умное наблюдение

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