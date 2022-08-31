«Пари НН» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Если не ошибаюсь пари НН играет 2-м составом. видимо считает достаточным для положительного результата )))) В этой игре будет интересно посмотреть на Минтая, Куликова, Игнатьева. Локомотиву сейчас нужны победы в т.ч. для психологии, вперед.
Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Локомотива» на матч Кубка России.
«Пари НН»: Гойло, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Агапов, Майга, Калинский, Рыбчинский, Милсон, Сулейманов.
«Локомотив»: Гилерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.
- Матч начнется в 18:30 мск.