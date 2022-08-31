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    «Пари НН» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Локомотива» на матч Кубка России.

    «Пари НН»: Гойло, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Агапов, Майга, Калинский, Рыбчинский, Милсон, Сулейманов.

    «Локомотив»: Гилерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.

    • Матч начнется в 18:30 мск.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5239

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Если не ошибаюсь пари НН играет 2-м составом. видимо считает достаточным для положительного результата )))) В этой игре будет интересно посмотреть на Минтая, Куликова, Игнатьева. Локомотиву сейчас нужны победы в т.ч. для психологии, вперед.

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      Рейтинг: +2146

      АЛЕКС 58 > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      В случае поражения Барин опять закроет холопов на базе.

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