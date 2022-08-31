Уткин сказал, что его «Эгриси» обыграл бы «Текстильщик». В Иваново ответили

Видеоблогер Василий Уткин накануне написал, что его любительская команда «Эгриси» обыграла бы «Текстильщик» из Иваново. Ивановцы не смогли в основное время матча Кубка России победить блогеров из 2DROTS.
«Василий Уткин, как обычно, накидывает на вентилятор.
Кто-нибудь, скажите ему, что «Текстильщик» не играет 8х8», – написали ивановцы.
- «Текстильщик» прошел 2DROTS только в серии пенальти.
- В 1/64 финала ивановцы сыграют либо с костромским «Спартаком», либо с вологодским «Динамо».
- «Текстильщик» тренирует Игорь Колыванов.
Источник: телеграм-канал «Текстильщика»