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    Уткин сказал, что его «Эгриси» обыграл бы «Текстильщик». В Иваново ответили

    Видеоблогер Василий Уткин накануне написал, что его любительская команда «Эгриси» обыграла бы «Текстильщик» из Иваново. Ивановцы не смогли в основное время матча Кубка России победить блогеров из 2DROTS.

    «Василий Уткин, как обычно, накидывает на вентилятор.

    Кто-нибудь, скажите ему, что «Текстильщик» не играет 8х8», – написали ивановцы.

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    Источник: телеграм-канал «Текстильщика»

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