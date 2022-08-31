Агент рассказал об интересе «Болоньи» и «Наполи» к Дивееву

К защитнику ЦСКА Игорю Дивееву есть интерес в Италии. Об этом рассказал его агент Олег Еремин.
– Три месяца назад вы подтвердили, что Дивеев интересен некоторым итальянским клубам. За это лето «Наполи» или «Болонья» как-то напоминали о себе?
– Да, но на этапе переговоров всe заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились.
– Интерес шeл со стороны «Наполи» или «Болоньи»?
– Это была «Болонья». Конкретно с ними был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам.
- 22-летний Дивеев стоит 6 миллионов евро.
- Игрок в ЦСКА 3 года.
- В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, сделал ассист.
Источник: Metaratings