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    Агент рассказал об интересе «Болоньи» и «Наполи» к Дивееву

    К защитнику ЦСКА Игорю Дивееву есть интерес в Италии. Об этом рассказал его агент Олег Еремин.

    – Три месяца назад вы подтвердили, что Дивеев интересен некоторым итальянским клубам. За это лето «Наполи» или «Болонья» как-то напоминали о себе?

    – Да, но на этапе переговоров всe заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились.

    – Интерес шeл со стороны «Наполи» или «Болоньи»?

    – Это была «Болонья». Конкретно с ними был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам.

    • 22-летний Дивеев стоит 6 миллионов евро.
    • Игрок в ЦСКА 3 года.
    • В сезоне РПЛ Дивеев не пропустил ни матча, сделал ассист.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25595

      vladimir-7 1 час назад

      ЦСКА, за последниие годы, меньше чем за 30 млн. евро игроков не продавал
      в Европу.

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