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    Зиньковский рассказал, с кем мечтает сыграть в Кубке России

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о новом формате Кубка России.

    – Как тебе новый формат Кубка? В этом году турнир полностью изменился.

    – С учетом невозможности выступать в Европе этот формат можно считать компенсацией по количеству матчей. Всегда лучше больше играть, чем тренироваться. Да и для ротации состава это хорошо.

    В целом система интересная. Между собой будут играть лучшие, уровень турнира станет выше. Но это только первый сезон; нужно посмотреть, как все пройдет.

    Единственное – немного обидно за клубы из других лиг, которые могли далеко пройти в этом турнире или хотя бы привезти в свой город большие команды из РПЛ. Я, например, всегда хотел сыграть с новороссийским «Черноморцем». Теперь это будет крайне сложно.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5376

      Беспонтий 2 часа назад

      а ведь неплохой паренёк во всех смыслах
      цените

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