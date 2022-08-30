Зиньковский рассказал, с кем мечтает сыграть в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о новом формате Кубка России.

– Как тебе новый формат Кубка? В этом году турнир полностью изменился.

– С учетом невозможности выступать в Европе этот формат можно считать компенсацией по количеству матчей. Всегда лучше больше играть, чем тренироваться. Да и для ротации состава это хорошо.

В целом система интересная. Между собой будут играть лучшие, уровень турнира станет выше. Но это только первый сезон; нужно посмотреть, как все пройдет.

Единственное – немного обидно за клубы из других лиг, которые могли далеко пройти в этом турнире или хотя бы привезти в свой город большие команды из РПЛ. Я, например, всегда хотел сыграть с новороссийским «Черноморцем». Теперь это будет крайне сложно.