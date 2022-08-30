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  • «В России я получил одну красную за 4 года». Жиго – об удалении в 3-м матче за «Марсель»

«В России я получил одну красную за 4 года». Жиго – об удалении в 3-м матче за «Марсель»

30 августа 2022, 11:27
4

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о своем удалении в матче 3-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1).

  • Это была 3-я игра для француза в новом клубе после перехода из «Спартака».
  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

«Французское судейство отличается. Я не скучал по этому. В России я получил одну красную карточку за четыре года. А во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее.

Это вызывает злость и недовольство футболистов, начинаются крики… Я должен играть более осторожно», – цитирует Жиго RMC Sport

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Марсель Жиго Самуэль
Комментарии (4)
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Беспонтий
1661849116
осторожность пропадает при пересечении границы рф напрасно будь бдителен там ауфф не помогает
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Фитоняшич
1661849179
У нас есть легенды типа Кудряшова, Гацкана и Вернблума, которые сразу получали бы дисквалификации на годы вперёд во Франции.))
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talgatnurzhanov2006
1661850246
Комплимент судейскому комитету РФС, хоть здесь приятно слушать о них.
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Азбука
1661864164
Играл бы в России в провинциальной команде, то нынче был готов к судейству во Франции.
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