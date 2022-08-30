Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «В России я получил одну красную за 4 года». Жиго – об удалении в 3-м матче за «Марсель»

    Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о своем удалении в матче 3-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1).

    • Это была 3-я игра для француза в новом клубе после перехода из «Спартака».
    • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года.
    • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

    «Французское судейство отличается. Я не скучал по этому. В России я получил одну красную карточку за четыре года. А во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее.

    Это вызывает злость и недовольство футболистов, начинаются крики… Я должен играть более осторожно», – цитирует Жиго RMC Sport

    Новости по теме
    Жиго отреагировал на уход Федуна из «Спартака»
    «Марсель» представил Жиго. Экс-защитник «Спартака» выбрал игровой номер 1
    Жиго на русском языке обратился к игрокам «Спартака» перед Суперкубком 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      dragoff 56 минут назад

      Как же мы тебе скучаем.... Ауфф!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Комплимент судейскому комитету РФС, хоть здесь приятно слушать о них.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Фитоняшич 2 часа назад

      У нас есть легенды типа Кудряшова, Гацкана и Вернблума, которые сразу получали бы дисквалификации на годы вперёд во Франции.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5376

      Беспонтий 2 часа назад

      осторожность пропадает при пересечении границы рф
      напрасно
      будь бдителен
      там ауфф не помогает

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11