«В России я получил одну красную за 4 года». Жиго – об удалении в 3-м матче за «Марсель»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о своем удалении в матче 3-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1).

Это была 3-я игра для француза в новом клубе после перехода из «Спартака».

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года.

Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

«Французское судейство отличается. Я не скучал по этому. В России я получил одну красную карточку за четыре года. А во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее.

Это вызывает злость и недовольство футболистов, начинаются крики… Я должен играть более осторожно», – цитирует Жиго RMC Sport