Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Клаудиньо высказался о готовности бразильца сыграть со «Спартаком»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, сможет ли бразилец сыграть со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

    «У меня нет ответа на этот вопрос, только медицинский штаб «Зенита» может решить, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком», — заявил Гарсия.

    • Бразилец травмировался 6 августа.
    • У него было повреждение двуглавой мышцы бедра.
    • По этой причине хавбек пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Уралом» (4:0).

    Новости по теме
    Агент Клаудиньо считает, что никто в РПЛ не сможет закрыть его клиента
    Участие Клаудиньо в матче со «Спартаком» исключено (Bobsoccer) 10
    Клаудиньо восстановился после травмы. Он пропустил три матча 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11495

      Алексей З 20 минут назад

      Какой дурак спрашивает о здоровье игрока у агента , а не у медиков ?
      Ну должен же быть предел тупизма , офигеть !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11