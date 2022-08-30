Агент Клаудиньо высказался о готовности бразильца сыграть со «Спартаком»

Какой дурак спрашивает о здоровье игрока у агента , а не у медиков ?
Ну должен же быть предел тупизма , офигеть !
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, сможет ли бразилец сыграть со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.
«У меня нет ответа на этот вопрос, только медицинский штаб «Зенита» может решить, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком», — заявил Гарсия.
- Бразилец травмировался 6 августа.
- У него было повреждение двуглавой мышцы бедра.
- По этой причине хавбек пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Уралом» (4:0).