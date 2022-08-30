Агент Клаудиньо высказался о готовности бразильца сыграть со «Спартаком»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, сможет ли бразилец сыграть со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

«У меня нет ответа на этот вопрос, только медицинский штаб «Зенита» может решить, сыграет ли Клаудиньо со «Спартаком», — заявил Гарсия.