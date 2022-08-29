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    Спаллетти раскритиковал игру Хвичи в матче с «Фиорентиной»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Фиорентиной» (0:0).

    «Хвича сыграл ниже своих возможностей. Он передерживал мяч, уступал соперникам в физической борьбе. Зато он сделал отличную передачу на Ласано, после которой нужно было забивать», – сказал Спаллетти.

    • «Наполи» купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.
    • Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах.
    • В России он выступал за «Рубин» и «Локомотив».

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    Источник: Casa Napoli

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1349

      jek718875 39 минут назад

      От Хвичи и мокрого места не осталось

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      Рейтинг: +187

      armen10 41 минуту назад

      Вот так раскритиковал, прям разнес в пух и прах)))

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