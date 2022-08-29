Спаллетти раскритиковал игру Хвичи в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Фиорентиной» (0:0).

«Хвича сыграл ниже своих возможностей. Он передерживал мяч, уступал соперникам в физической борьбе. Зато он сделал отличную передачу на Ласано, после которой нужно было забивать», – сказал Спаллетти.