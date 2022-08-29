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Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо»

29 августа 2022, 13:39

Полузащитник Никола Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо» после перехода в «Болонью».

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весeлых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моe пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперeд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!

Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!» – цитирует Моро пресс-служба клуба.

  • «Болонья» арендовала Моро на сезон с правом выкупа.
  • Рыночная стоимость Моро – 9 миллионов евро.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, в этом – отдал 2 результативные передачи в 6 играх.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Динамо Болонья Моро Никола
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