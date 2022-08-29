Полузащитник Никола Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо» после перехода в «Болонью».

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весeлых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моe пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперeд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!

Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!» – цитирует Моро пресс-служба клуба.