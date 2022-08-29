Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо»

    Полузащитник Никола Моро написал открытое письмо болельщикам «Динамо» после перехода в «Болонью».

    «Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, весeлых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом.

    Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали моe пребывание здесь приятным с первого до последнего дня.

    Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперeд, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка!

    Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только «Динамо»!» – цитирует Моро пресс-служба клуба.

    • «Болонья» арендовала Моро на сезон с правом выкупа.
    • Рыночная стоимость Моро – 9 миллионов евро.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
    • В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, в этом – отдал 2 результативные передачи в 6 играх.

    Новости по теме
    «Динамо» объявило об уходе Моро в «Болонью»
    «Болонья» сегодня объявит об аренде Моро из «Динамо» 1
    Моро улетел в Италию для завершения перехода из «Динамо» в «Болонью»
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11