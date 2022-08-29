Участие Клаудиньо в матче со «Спартаком» исключено (Bobsoccer)

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сыграет в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы.

По информации Bobsoccer, участие бразильца в играх с «Факелом» в Кубке России и со «Спартаком» в РПЛ исключено.