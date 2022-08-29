Участие Клаудиньо в матче со «Спартаком» исключено (Bobsoccer)

Это большая потеря для Зенита. Но и без него Зенит хрякам по многолетней традиции отгрузит в авоську с пяток голов. Спартак ведь фарм клуб Зенита, регулярно поставляющий очки и голы 7+, Гыгыгы
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сыграет в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы.
По информации Bobsoccer, участие бразильца в играх с «Факелом» в Кубке России и со «Спартаком» в РПЛ исключено.
- Бразилец травмировался 6 августа.
- У него было повреждение двуглавой мышцы бедра.
- По этой причине хавбек пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Уралом» (4:0).