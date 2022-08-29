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    Участие Клаудиньо в матче со «Спартаком» исключено (Bobsoccer)

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сыграет в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы.

    По информации Bobsoccer, участие бразильца в играх с «Факелом» в Кубке России и со «Спартаком» в РПЛ исключено.

    • Бразилец травмировался 6 августа.
    • У него было повреждение двуглавой мышцы бедра.
    • По этой причине хавбек пропустил матчи с ЦСКА (2:1), «Торпедо» (2:0) и «Уралом» (4:0).

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +352

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Это большая потеря для Зенита. Но и без него Зенит хрякам по многолетней традиции отгрузит в авоську с пяток голов. Спартак ведь фарм клуб Зенита, регулярно поставляющий очки и голы 7+, Гыгыгы

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      Рейтинг: +92

      Фитоняшич 1 час назад

      Блеф. Выйдет.

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