Агент Мендеш снова предложил услуги Роналду «Челси» (The Independent)

ну такое.. а зачем он челси то? при всем уважении к рони, но заиграть в основе такого клуба вряд ли удастся, я про постоянку. И нужен ли он челси. Хотя лукаку минус и вернер , так что может и возьму для ротации
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще может оказаться в «Челси».
Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш возобновил переговоры с лондонским клубом по поводу возможного трансфера.
Как и ранее, переход португальца блокирует главный тренер «Челси» Томас Тухель. Сообщалось, что на его мнение повлиял Ральф Рангник.
- Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- У португальца нет голевых действий в новом сезоне.