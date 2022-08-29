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    Агент Мендеш снова предложил услуги Роналду «Челси» (The Independent)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще может оказаться в «Челси».

    Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш возобновил переговоры с лондонским клубом по поводу возможного трансфера.

    Как и ранее, переход португальца блокирует главный тренер «Челси» Томас Тухель. Сообщалось, что на его мнение повлиял Ральф Рангник.

    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12006

      DeStar 1 час назад

      ну такое.. а зачем он челси то? при всем уважении к рони, но заиграть в основе такого клуба вряд ли удастся, я про постоянку. И нужен ли он челси. Хотя лукаку минус и вернер , так что может и возьму для ротации

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      Рейтинг: +11460

      Алексей З 1 час назад

      Может уже хватит о нём.
      Ну правда , уже достало.
      Час назад ,бомбардир , вы его уже в Наполи отвезлиа он всё в Англии.

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      Рейтинг: +528

      Октавиус > Алексей З 1 час назад

      тебе ныть не надоело? час назад требовал Европу вместо экзотики, получил - всё равно не устраивает. Самый неудовлетворенный пользователь на сайте

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