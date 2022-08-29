Агент Мендеш снова предложил услуги Роналду «Челси» (The Independent)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду все еще может оказаться в «Челси».

Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш возобновил переговоры с лондонским клубом по поводу возможного трансфера.

Как и ранее, переход португальца блокирует главный тренер «Челси» Томас Тухель. Сообщалось, что на его мнение повлиял Ральф Рангник.