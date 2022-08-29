Тухель не захотел подписывать Роналду в «Челси» после консультаций с Рангником

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник повлиял на отказ «Челси» от трансфера форварда Криштиану Роналду.
В подписании 37-летнего футболиста было заинтересовано новое руководство лондонского клуба, но переход заблокировал главный тренер Томас Тухель.
Немецкий специалист не захотел работать с форвардом после консультаций с Рангником.
- Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
- Рангник возглавлял «МЮ» с ноября 2021-го по май 2022-го года.
Источник: The Times