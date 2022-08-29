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    Тухель не захотел подписывать Роналду в «Челси» после консультаций с Рангником

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник повлиял на отказ «Челси» от трансфера форварда Криштиану Роналду.

    В подписании 37-летнего футболиста было заинтересовано новое руководство лондонского клуба, но переход заблокировал главный тренер Томас Тухель.

    Немецкий специалист не захотел работать с форвардом после консультаций с Рангником.

    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
    • Рангник возглавлял «МЮ» с ноября 2021-го по май 2022-го года.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      $c@R 12 минут назад

      За что банили ?

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      Рейтинг: +1862

      Maxi_7 14 минут назад

      Если это правда, то вот же крысёныш гаденький обиделся, что решил опуститься до того, чтобы так поднасрать уже постфактум. Тухель значит того же поля ягода, раз прислушивается к нему, хотя после его "работы" в МЮ я бы на его месте с этим дилетантом даже на общие темы о футболе не стал бы говорить... ну ничего, у Тухеля есть Хаверц, пускай с ним и идёт АПЛ выигрывать...))

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