Тухель не захотел подписывать Роналду в «Челси» после консультаций с Рангником

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник повлиял на отказ «Челси» от трансфера форварда Криштиану Роналду.

В подписании 37-летнего футболиста было заинтересовано новое руководство лондонского клуба, но переход заблокировал главный тренер Томас Тухель.

Немецкий специалист не захотел работать с форвардом после консультаций с Рангником.