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  • Тухель не захотел подписывать Роналду в «Челси» после консультаций с Рангником

Тухель не захотел подписывать Роналду в «Челси» после консультаций с Рангником

29 августа 2022, 08:23
4

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник повлиял на отказ «Челси» от трансфера форварда Криштиану Роналду.

В подписании 37-летнего футболиста было заинтересовано новое руководство лондонского клуба, но переход заблокировал главный тренер Томас Тухель.

Немецкий специалист не захотел работать с форвардом после консультаций с Рангником.

  • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
  • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
  • Рангник возглавлял «МЮ» с ноября 2021-го по май 2022-го года.

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Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Роналду Криштиану Рангник Ральф Тухель Томас
Комментарии (4)
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Maxi_7
1661753226
Если это правда, то вот же крысёныш гаденький обиделся, что решил опуститься до того, чтобы так поднасрать уже постфактум. Тухель значит того же поля ягода, раз прислушивается к нему, хотя после его "работы" в МЮ я бы на его месте с этим дилетантом даже на общие темы о футболе не стал бы говорить... ну ничего, у Тухеля есть Хаверц, пускай с ним и идёт АПЛ выигрывать...))
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САНЁК17
1661761749
Тухелью нужно было посоветоваться с Зиданом,как использовать,рангник не мог его использовать,толку от него спросить.
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111ax
1661766667
рангник говно, при нем мю играл плохо, так еще и подгадил
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zigbert
1661780825
Тухелю надо прежде всего думать своей головой, нужен ему Роналду или нет.
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