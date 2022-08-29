Тренер «Хапоэля»: «Шапи способен развалить любую защиту»

Главный тренер команды «Хапоэля» Эльянив Барда высказался о полузащитнике Магомеде-Шапи Сулейманове.

«Сулейманов? Он способен развалить любую защиту — в том числе и хайфского, и тель-авивского «Маккаби», – сказал Барда.