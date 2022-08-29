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    Тренер «Хапоэля»: «Шапи способен развалить любую защиту»

    Главный тренер команды «Хапоэля» Эльянив Барда высказался о полузащитнике Магомеде-Шапи Сулейманове.

    «Сулейманов? Он способен развалить любую защиту — в том числе и хайфского, и тель-авивского «Маккаби», – сказал Барда.

    • Шапи забил дебютный мяч за «Хапоэль» в матче против «Бейтара».
    • Россиянин перешел в израильский клуб из «Краснодара» на правах аренды.
    • Он стал самым дорогим игроком чемпионата Израиля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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