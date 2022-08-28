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    Тихонов считает «Ростов» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов видит «Ростов» претендентом на титул РПЛ.

    «Думаю, не только «Спартак» является конкурентом «Зенитом» в борьбе за чемпионство, но и ЦСКА с «Ростовом». Посмотрим, как это будет выглядеть через несколько туров», – сказал Тихонов.

    • «Ростов» отстает от «Зенита» на 5 очков.
    • Ростовчане ни разу в истории не брали чемпионат России/СССР.
    • «Ростов» тренирует Валерий Карпин, у которого в тренерской карьере нет ни одного трофея.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17174

      житель СПб 1 час назад

      Мне это мнение кажется смешным. Возможно, я ошибаюсь. Тогда Ростов сегодня с крупным счетом победит ЦСКА. Поглядим...

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      Рейтинг: +5200

      Виталий Орехов > житель СПб 44 минуты назад

      Везение Ростова закончилось. 7-8 место!!! Это все, на что Ростов может рассчитывать.

      1
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      Рейтинг: +10

      Дух помойки > житель СПб 38 минут назад

      Смешно будет, когда вставные челюсти в дырку сортира уронишь

      0
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