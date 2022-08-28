Тихонов считает «Ростов» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ

Мне это мнение кажется смешным. Возможно, я ошибаюсь. Тогда Ростов сегодня с крупным счетом победит ЦСКА. Поглядим...
Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов видит «Ростов» претендентом на титул РПЛ.
«Думаю, не только «Спартак» является конкурентом «Зенитом» в борьбе за чемпионство, но и ЦСКА с «Ростовом». Посмотрим, как это будет выглядеть через несколько туров», – сказал Тихонов.
- «Ростов» отстает от «Зенита» на 5 очков.
- Ростовчане ни разу в истории не брали чемпионат России/СССР.
- «Ростов» тренирует Валерий Карпин, у которого в тренерской карьере нет ни одного трофея.