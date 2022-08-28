Тихонов считает «Ростов» конкурентом «Зенита» за титул РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов видит «Ростов» претендентом на титул РПЛ.

«Думаю, не только «Спартак» является конкурентом «Зенитом» в борьбе за чемпионство, но и ЦСКА с «Ростовом». Посмотрим, как это будет выглядеть через несколько туров», – сказал Тихонов.