Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отец Агаларова: «Почему Гамид не играл? Вопрос Талалаеву»

28 августа 2022, 09:30
1

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, прокомментировал его недостаточное игровое время в команде.

«Почему против «Крыльев Советов» (1:2) не играл Гамид? Этот вопрос стоит задать главному тренеру команды. Наверное, надо подтянуть среднюю скорость. Когда клуб так настойчиво работал в трансферное окно, а тренер звонил несколько раз, то предполагалось, что его берут в качестве игрока стартового состава, чтобы он играл.

Главный тренер сказал: «Нет объeма средней скорости». Раньше требовали объeма скоростной работы, но сейчас тренер требует объeма средней скорости. Значит, будем над этим работать.

Будем ли зимой рассматривать другие варианты? На данный момент, он игрок «Ахмата» и о другом говорить не стоит. Конечно, любой футболист хочет играть, тем более, когда он приходит в статусе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата», – сказал Агаларов-старший.

  • Руслан Агаларов ранее тренировал «Анжи».
  • «Ахмат» купил Агаларова у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.
  • Агаларов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

Еще по теме:
Агаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
РПЛ. «Динамо Мх» и «Балтика» забили по два гола, у Агаларова дубль 14
Форвард «Динамо Мх» –  в перерыве матча с «Пари НН»: «Человек в черном нам мешает» 2
Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Агаларов Гамид Агаларов Руслан Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Теркчанин
1661677350
ВОТ И Я ЗАДАЮСЬ ВОПРОСОМ,почему он не играет,Конате на данный момент лучше,что не скажешь об Ильине,есть еще Умаев,которого он хочет сплавить в пердив,Шелию отправил в молодежку,наскочил на Нижича, который просил сменить его еще на 11 минуте матча из-за травмы,постоянно ставит в состав Быстрова,который привозит голы в каждом матче,но почему то его не наказывает за ошибки,странно всё это,наверное получил предложение от другого клуба и хочет свалить из Ахмата.
Ответить
Главные новости
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
18
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
18
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
10
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+