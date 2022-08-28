Отец Агаларова: «Почему Гамид не играл? Вопрос Талалаеву»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, прокомментировал его недостаточное игровое время в команде.

«Почему против «Крыльев Советов» (1:2) не играл Гамид? Этот вопрос стоит задать главному тренеру команды. Наверное, надо подтянуть среднюю скорость. Когда клуб так настойчиво работал в трансферное окно, а тренер звонил несколько раз, то предполагалось, что его берут в качестве игрока стартового состава, чтобы он играл.

Главный тренер сказал: «Нет объeма средней скорости». Раньше требовали объeма скоростной работы, но сейчас тренер требует объeма средней скорости. Значит, будем над этим работать.

Будем ли зимой рассматривать другие варианты? На данный момент, он игрок «Ахмата» и о другом говорить не стоит. Конечно, любой футболист хочет играть, тем более, когда он приходит в статусе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата», – сказал Агаларов-старший.