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  • Мостовой: «Впечатление от «Спартака» Абаскаля? Никакое. Что с него взять?»

Мостовой: «Впечатление от «Спартака» Абаскаля? Никакое. Что с него взять?»

28 августа 2022, 08:30
21

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после возвращения команды на первое место в РПЛ.

– Какое впечатление на вас производит игра «Спартака» при Гильермо Абаскале?

– Никакое. Что там Абаскаль? Абаскаль пришeл в готовую команду. Квинси Промес был, Шамар Николсон был, Роман Зобнин был. Он пока с Наилем Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче. Если бы Абаскаль пришeл в «Факел», и он бы шeл на третьем месте, тогда я бы сказал: «Нифига себе, вот это тренер». А так, что с него взять?

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • Накануне в 7-м туре РПЛ «Спартак» разгромил «Факел» (4:1).
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (21)
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spartak.uz
1661666054
Мостовой -неисправим
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oyabun
1661666272
Мостовой приглушил бы свою зависть. Слишком ярко горит. Всей стране видно.
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житель СПб
1661667386
Ну это он передергивает! И предыдущий тренер имел всех этих же игроков, и был на 10 месте. Главное сейчас в футболе - не сами игроки, а умение тренера их мотивировать на игру. Сейчас игроки Спартака мотивированы, и это - заслуга Абаскаля.
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Bozigit
1661669067
д о л б ...б. Тренер показывает результат. Чего еще надо?
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Loko_Roma
1661669301
НАСЛЕДИЕ АЛЕНИЧЕВА
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Hoahin
1661670896
Мостовой как бабка старая всю новостную ленту запердел
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jek718875
1661671318
Какая нихарошая человека эта Мостовая
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Snek
1661671601
До Абаскаля Спартак в середине таблицы болтался с этим же составом.
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NewLife
1661672342
Не красиво и не объективно!
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шахта Заполярная
1661673821
Мостовой - зависть плохое качество, она тебя доведет до нервного срыва, мол такой великий и не кому не нужен.
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