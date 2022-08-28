Мостовой: «Впечатление от «Спартака» Абаскаля? Никакое. Что с него взять?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после возвращения команды на первое место в РПЛ.

– Какое впечатление на вас производит игра «Спартака» при Гильермо Абаскале?

– Никакое. Что там Абаскаль? Абаскаль пришeл в готовую команду. Квинси Промес был, Шамар Николсон был, Роман Зобнин был. Он пока с Наилем Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче. Если бы Абаскаль пришeл в «Факел», и он бы шeл на третьем месте, тогда я бы сказал: «Нифига себе, вот это тренер». А так, что с него взять?