Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Впечатление от «Спартака» Абаскаля? Никакое. Что с него взять?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после возвращения команды на первое место в РПЛ.

    – Какое впечатление на вас производит игра «Спартака» при Гильермо Абаскале?

    – Никакое. Что там Абаскаль? Абаскаль пришeл в готовую команду. Квинси Промес был, Шамар Николсон был, Роман Зобнин был. Он пока с Наилем Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче. Если бы Абаскаль пришeл в «Факел», и он бы шeл на третьем месте, тогда я бы сказал: «Нифига себе, вот это тренер». А так, что с него взять?

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Накануне в 7-м туре РПЛ «Спартак» разгромил «Факел» (4:1).
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».

    Новости по теме
    Мостовой предположил, на какой позиции будет играть Бальде в «Спартаке» 5
    Мостовой: «Захаряну надо уезжать в «Челси». Кто знал Винисиуса до «Реала»?» 2
    «Как будто мы живем в другой реальности». Мостовой – о жеребьевке ЛЧ 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15310

      NewLife 8 секунд назад

      Не красиво и не объективно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4319

      Snek 12 минут назад

      До Абаскаля Спартак в середине таблицы болтался с этим же составом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7352

      nik55 14 минут назад

      с тебя и анализы не возьмешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      jek718875 17 минут назад

      Какая нихарошая человека эта Мостовая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6838

      Из Твери Леха 21 минуту назад

      Надо признать, что спартак в неплохой форме подходит к матчу с Зенитом, в частности Промес. Тем интереснее будет матч, ведь на избиение смотреть неинтересно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      Hoahin 24 минуты назад

      Мостовой как бабка старая всю новостную ленту запердел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Аден 28 минут назад

      Саша, ты усрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Loko_Roma 50 минут назад

      НАСЛЕДИЕ АЛЕНИЧЕВА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +696

      г.Онега 51 минуту назад

      перестаньте этого недоцаря спрашивать ,ну или задайте ему вопрос то что у предедущих двух тренеров тот же состав был а игры н *****,мостовой как игрок был норм,а разгядеть работу тренера не в состояние

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1914

      Bozigit 54 минуты назад

      д о л б ...б. Тренер показывает результат. Чего еще надо?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      Roma56 > Bozigit 36 минут назад

      чтоб его самого пригласили тренировать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1914

      Bozigit > Roma56 17 минут назад

      Как он это только этого не показывает)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11