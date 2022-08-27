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Гаджиев: «Химки» – больной клуб, там инфекция»

27 августа 2022, 22:53

Бывший тренер сборной России и других команд Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в «Химках». Команда проиграла три раза подряд.

«Надо знать причины увольнения Сергея Юрана. Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В «Химках» могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис. Команда — это живой организм, который может заболеть.

Поэтому сейчас «Химки» — это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию. В некоторых случаях нужны хирургические вмешательства в команду, но не всегда они бывают успешны. Надо чувствовать клуб, игроков», – сказал Гаджиев.

  • Все 3 поражения химчан подряд случились при главном тренере Николае Писареве.
  • Сообщалось, что Юрана уволили за то что он не ставил в состав сына инвестора клуба Туфана Садыгова Илью.
  • «Химки» идут в РПЛ 10-ми.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Гаджиев Гаджи
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