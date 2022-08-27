Гаджиев: «Химки» – больной клуб, там инфекция»

Бывший тренер сборной России и других команд Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в «Химках». Команда проиграла три раза подряд.

«Надо знать причины увольнения Сергея Юрана. Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В «Химках» могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис. Команда — это живой организм, который может заболеть.

Поэтому сейчас «Химки» — это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию. В некоторых случаях нужны хирургические вмешательства в команду, но не всегда они бывают успешны. Надо чувствовать клуб, игроков», – сказал Гаджиев.