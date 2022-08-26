Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Комличенко рассказал о сорванном переходе в клуб из Франции

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что мог перейти в клуб из Франции.

    – Давай в 2020 год вернемся. Почему именно «Динамо»? Неужели за границей не было вариантов?

    – Стопроцентных – нет. Была «Славия» Прага, да и то без официального предложения, с арендой. Там опция выкупа была. Но я не хотел. Я хотел полноценный.

    Я знал тренера, Трпишовский, который и сейчас работает. Знал его требования, знал, что ему может что-то не понравиться и они могут отказаться, а я просто полгода потеряю.

    – Играя в «Динамо», ты хоть раз пожалел, что в Россию приехал?

    – Нет, никогда. На тот момент я считал, что это шаг вперед. И так оно и было. У меня не было других стопроцентных вариантов. Я знаю, что мой чешский агент скрыл от меня один раз предложение из Франции. Ну, я о нем не узнал. Узнал только потом, когда уже перешел.

    А до этого у меня не получился трансфер в ЦСКА и «Локомотив». То есть уже все было почти готово, и опять там агент не договорился два раза.

    – Агент жив-здоров?

    – Не знаю, давно не общались. Желаю ему удачи, здоровья. Но больше нам с ним не по пути.

    • Комличенко куплен «Ростовом» летом у «Динамо».
    • Он забил 5 голов в 6 матчах этого сезона РПЛ.

    Новости по теме
    «На эмоциях бутылки летают». Комличенко рассказал об установках Карпина в «Ростове» 1
    Комличенко четвертый раз за сезон забил с подачи Уткина со штрафного
    Карпин назвал трех пенальтистов «Ростова» на этот сезон 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11