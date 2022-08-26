Комличенко рассказал о сорванном переходе в клуб из Франции

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что мог перейти в клуб из Франции.

– Давай в 2020 год вернемся. Почему именно «Динамо»? Неужели за границей не было вариантов?

– Стопроцентных – нет. Была «Славия» Прага, да и то без официального предложения, с арендой. Там опция выкупа была. Но я не хотел. Я хотел полноценный.

Я знал тренера, Трпишовский, который и сейчас работает. Знал его требования, знал, что ему может что-то не понравиться и они могут отказаться, а я просто полгода потеряю.

– Играя в «Динамо», ты хоть раз пожалел, что в Россию приехал?

– Нет, никогда. На тот момент я считал, что это шаг вперед. И так оно и было. У меня не было других стопроцентных вариантов. Я знаю, что мой чешский агент скрыл от меня один раз предложение из Франции. Ну, я о нем не узнал. Узнал только потом, когда уже перешел.

А до этого у меня не получился трансфер в ЦСКА и «Локомотив». То есть уже все было почти готово, и опять там агент не договорился два раза.

– Агент жив-здоров?

– Не знаю, давно не общались. Желаю ему удачи, здоровья. Но больше нам с ним не по пути.