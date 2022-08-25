Канчельскис отреагировал на слова Заремы про обреченность российского футбола

Канчельскис кончил на футболе РПЛ, вспомнив про Зарему...) а сколько пыжился и хейтил ее...
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Заремы Салиховой, что футбол в России обречен.
- Супруга Леонида Федуна считает, что индустрия не выживет без международных турниров.
- По ее мнению, частные российские клубы вымрут.
«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», – сказал Канчельскис.