Канчельскис отреагировал на слова Заремы про обреченность российского футбола

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Заремы Салиховой, что футбол в России обречен.

Супруга Леонида Федуна считает, что индустрия не выживет без международных турниров.

По ее мнению, частные российские клубы вымрут.

«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», – сказал Канчельскис.