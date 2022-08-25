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    Канчельскис отреагировал на слова Заремы про обреченность российского футбола

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Заремы Салиховой, что футбол в России обречен.

    • Супруга Леонида Федуна считает, что индустрия не выживет без международных турниров.
    • По ее мнению, частные российские клубы вымрут.

    «Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24956

      JTherry 31 минуту назад

      Канчельскис кончил на футболе РПЛ, вспомнив про Зарему...) а сколько пыжился и хейтил ее...

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      Рейтинг: +1979

      моэм 38 минут назад

      Раз из футбола уходит сама Зарема , значит футбол России обречён ... и много думают так же ?...Канчельскис пока номер раз.

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