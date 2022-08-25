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    Семак: «Нет желания просить руководство «Зенита» о покупке еще одного нападающего»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что доволен линией атаки в клубе из Петербурга.

    «Нет желания просить руководство о покупке еще одного нападающего, меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать.

    У нас нет проблем с результативностью. Команда забивает и забивает достаточно», — сказал Семак.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      odessakmv 51 минуту назад

      Сергей Богданович - займитесь своими прямыми обязанностями - ТРЕНЕРУЙТЕ, чтобы видно было тренерскую мысль, тактические наработки, прогресс (прости Господи) собственных воспитанников, а не только на "самба-румбу" надеятся....

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      Рейтинг: +292

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Кассьерра пока слабое звено в атаке. Парень ещё не раскрылся в Зените.

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