Семак: «Нет желания просить руководство «Зенита» о покупке еще одного нападающего»

Сергей Богданович - займитесь своими прямыми обязанностями - ТРЕНЕРУЙТЕ, чтобы видно было тренерскую мысль, тактические наработки, прогресс (прости Господи) собственных воспитанников, а не только на "самба-румбу" надеятся....
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что доволен линией атаки в клубе из Петербурга.
«Нет желания просить руководство о покупке еще одного нападающего, меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать.
У нас нет проблем с результативностью. Команда забивает и забивает достаточно», — сказал Семак.