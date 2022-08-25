Семак: «Нет желания просить руководство «Зенита» о покупке еще одного нападающего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что доволен линией атаки в клубе из Петербурга.

«Нет желания просить руководство о покупке еще одного нападающего, меня полностью устраивает игра Кассьерры и Сергеева. Действуют игроки хорошо, полезно. Моменты есть, будут забивать.

У нас нет проблем с результативностью. Команда забивает и забивает достаточно», — сказал Семак.