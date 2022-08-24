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Тарасов назвал худшего руководителя «Локомотива»

24 августа 2022, 15:19
4

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал худшего руководителя столичного клуба.

— Ты веришь в немецкий курс, который сейчас есть в «Локомотиве»?

— Нет, не верю. Футбол — это результат. Нет результата — меняют тренера, меняют руководство. Результат и мнение болельщиков — это самое главное. Спорт — это титулы, медали, для меня лично. Если этого нет, значит что-то не так в системе.

— Как ты считаешь, кто был худшим руководителем в «Локомотиве»?

— У меня за все время в команде не было конфликтов, кроме последнего руководства. Это был Кикнадзе. Его и выделю. Когда я расторг контракт, он зачем-то решил подать на меня в суд. Он меня не обидел этим, мне было дико смешно.

Итог истории? Я выиграл суд, мне вернули деньги.

  • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
  • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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Чермындыр
1661343910
Смородина и Кикнадзе явно держат пальму первенства в рейтинге самых плохих руковдителей клубов во всем росс футболе
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Vitaga
1661358012
кикнадзе-знатный наглец и аферист. смородская просто тупая курица. а самый самый..- рангник - глубина его проникновения ппц.... он влез во всё и до сих пор там
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