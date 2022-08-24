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    Тарасов назвал худшего руководителя «Локомотива»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал худшего руководителя столичного клуба.

    — Ты веришь в немецкий курс, который сейчас есть в «Локомотиве»?

    — Нет, не верю. Футбол — это результат. Нет результата — меняют тренера, меняют руководство. Результат и мнение болельщиков — это самое главное. Спорт — это титулы, медали, для меня лично. Если этого нет, значит что-то не так в системе.

    — Как ты считаешь, кто был худшим руководителем в «Локомотиве»?

    — У меня за все время в команде не было конфликтов, кроме последнего руководства. Это был Кикнадзе. Его и выделю. Когда я расторг контракт, он зачем-то решил подать на меня в суд. Он меня не обидел этим, мне было дико смешно.

    Итог истории? Я выиграл суд, мне вернули деньги.

    • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
    • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2499

      Чермындыр 2 часа назад

      Смородина и Кикнадзе явно держат пальму первенства в рейтинге самых плохих руковдителей клубов во всем росс футболе

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