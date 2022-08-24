Тарасов назвал худшего руководителя «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал худшего руководителя столичного клуба.

— Ты веришь в немецкий курс, который сейчас есть в «Локомотиве»?

— Нет, не верю. Футбол — это результат. Нет результата — меняют тренера, меняют руководство. Результат и мнение болельщиков — это самое главное. Спорт — это титулы, медали, для меня лично. Если этого нет, значит что-то не так в системе.

— Как ты считаешь, кто был худшим руководителем в «Локомотиве»?

— У меня за все время в команде не было конфликтов, кроме последнего руководства. Это был Кикнадзе. Его и выделю. Когда я расторг контракт, он зачем-то решил подать на меня в суд. Он меня не обидел этим, мне было дико смешно.

Итог истории? Я выиграл суд, мне вернули деньги.