В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Юрану

Пресс-служба «Локомотива» заверила, что клубу неинтересен главный тренер Сергей Юран.

«Локомотив» не вел, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», – сказала пресс-служба.