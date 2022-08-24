В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Юрану

Пресс-служба «Локомотива» заверила, что клубу неинтересен главный тренер Сергей Юран.
«Локомотив» не вел, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», – сказала пресс-служба.
- Юран в августе покинул «Химки».
- Летом «Локомотив» возглавил немец Йозеф Циннбауэр. При нем в 6 матчах РПЛ команда победила 1 раз.
- «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
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