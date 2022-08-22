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    Юран может возглавить «Локомотив»

    «Локомотив» задумывается о смене главного тренера. Клуб рассматривает вариант увольнения немецкого тренерского штаба и назначения Сергея Юрана.

    Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

    • Юран в августе покинул «Химки».
    • Летом «Локомотив» возглавил немец Йозеф Циннбауэр. При нем в 6 матчах РПЛ команда победила 1 раз.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5092

      Красногорск_Фан 17 минут назад

      С непременной выплатой гигантской неустойки )) Ага. У нас тут есть сектант, топящий за немецких тренеров (вопреки результатам от прихода Рангника, Цорна и Ко) , не показывайте ему эту новость. Если бы так сбылось , во что нет оснований верить, все бы болелы Локо, кроме сектанта, сказали спасибо.

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      Рейтинг: +518

      gunstilzit > Красногорск_Фан 11 минут назад

      Ку-ку,***!

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      Рейтинг: +5092

      Красногорск_Фан > gunstilzit 2 минуты назад

      И вот лежим мы на боку
      И тупо смотрим в облака,
      Вокруг менты ку-ку, ку-ку
      Откуда ломитесь, братва? (с)

      Хотя твоя речь, изобильная блатными терминами, говорит скорей о нахождении на курортах ФСИН или участии в околоблатной среде. Если Локомотив на вас положительно влияет, смотрите почаще. Не вопрос. Может и Цорна к вам со временем подсадят.

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      Рейтинг: +2093

      kvm 1 час назад

      "Продаются очки. Спросить Барсика."

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