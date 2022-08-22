Юран может возглавить «Локомотив»

С непременной выплатой гигантской неустойки )) Ага. У нас тут есть сектант, топящий за немецких тренеров (вопреки результатам от прихода Рангника, Цорна и Ко) , не показывайте ему эту новость. Если бы так сбылось , во что нет оснований верить, все бы болелы Локо, кроме сектанта, сказали спасибо.
«Локомотив» задумывается о смене главного тренера. Клуб рассматривает вариант увольнения немецкого тренерского штаба и назначения Сергея Юрана.
Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.
- Юран в августе покинул «Химки».
- Летом «Локомотив» возглавил немец Йозеф Циннбауэр. При нем в 6 матчах РПЛ команда победила 1 раз.
- «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.