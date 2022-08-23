Обамеянг перейдет из «Барселоны» в «Челси». Сумма трансфера – 20 миллионов

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Челси».

По информации журналиста Руди Галетти, клубы согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро плюс бонусы.

Сделка будет завершена в ближайшее время.