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    Обамеянг перейдет из «Барселоны» в «Челси». Сумма трансфера – 20 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Челси».

    По информации журналиста Руди Галетти, клубы согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро плюс бонусы.

    Сделка будет завершена в ближайшее время.

    • В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».
    • С тех пор он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Руди Галетти

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1821

      Vladarg 2 минуты назад

      Скорее всего,это крайне вынужденная мера.Барса в цейтноте,ей необходимы средства и успеть зарегистрировать тех,кого уже приобрели.

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