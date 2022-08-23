Обамеянг перейдет из «Барселоны» в «Челси». Сумма трансфера – 20 миллионов

Скорее всего,это крайне вынужденная мера.Барса в цейтноте,ей необходимы средства и успеть зарегистрировать тех,кого уже приобрели.
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Челси».
По информации журналиста Руди Галетти, клубы согласовали трансфер футболиста за 20 миллионов евро плюс бонусы.
Сделка будет завершена в ближайшее время.
- В январе Обамеянг бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».
- С тех пор он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.