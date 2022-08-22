«Напьюсь сегодня от счастья!» Кафельников – об уходе Федуна из «Спартака»

Самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна из клуба.

«Федун покидает «Спартак»? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь. «Лукойл» будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как оценю работу Федуна? Тройка с минусом», — сказал Кафельников.