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    «Напьюсь сегодня от счастья!» Кафельников – об уходе Федуна из «Спартака»

    Самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход Леонида Федуна из клуба.

    «Федун покидает «Спартак»? Напьюсь сегодня! От счастья напьюсь. «Лукойл» будет кого-то назначать. И я надеюсь, что этот человек будет адекватным в футбольной сфере деятельности. Как оценю работу Федуна? Тройка с минусом», — сказал Кафельников.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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