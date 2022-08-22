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    «Бавария» выдала лучший старт в истории Бундеслиги

    «Бавария» выиграла все три стартовых матча нового сезона чемпионата Германии.

    Девять очков в трех турах, а также разница забитых и пропущенных голов +14 – это лучший старт в истории Бундеслиги.

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    Источник: Opta

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