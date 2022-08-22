«Бавария» выдала лучший старт в истории Бундеслиги

«Бавария» выиграла все три стартовых матча нового сезона чемпионата Германии.
- «Айнтрахт» (6:1);
- «Вольфсбург» (2:0);
- «Бохум» (7:0).
Девять очков в трех турах, а также разница забитых и пропущенных голов +14 – это лучший старт в истории Бундеслиги.
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«Бавария» выиграла все три стартовых матча нового сезона чемпионата Германии.
Девять очков в трех турах, а также разница забитых и пропущенных голов +14 – это лучший старт в истории Бундеслиги.