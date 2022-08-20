«По факту «Локомотив» оттолкнулся ото дна». Цорн – о победе над «Химками»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результате матча шестого тура РПЛ с «Химками».

Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.

Для команды это первая победа в новом сезоне.

Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.

«Оттолкнулся ли «Локомотив» ото дна? По факту да.

Мы были на 13-м месте до этой игры. Надеюсь, оттолкнулись, и оттолкнулись хорошо», – заявил Цорн.