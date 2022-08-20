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    «По факту «Локомотив» оттолкнулся ото дна». Цорн – о победе над «Химками»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результате матча шестого тура РПЛ с «Химками».

    • Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Для команды это первая победа в новом сезоне.
    • Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.

    «Оттолкнулся ли «Локомотив» ото дна? По факту да.

    Мы были на 13-м месте до этой игры. Надеюсь, оттолкнулись, и оттолкнулись хорошо», – заявил Цорн.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Александр.Т. 1 час назад

      1победа ,против команды где явно с уходом юрана пошли проблемы, модет даде в коллективе, выйграли,как же вы будете играть против уоманл посильнее

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      Рейтинг: +4741

      PAREVG. 1 час назад

      Не смеши мои тапки, Локо победил аутсайдера.
      Посмотрим на результат игры с Ахматом, и Спартаком.
      Очень надеюсь, что в это время тебя уже не будет в Локомотиве!!!!!!!!!!!!!!

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