«По факту «Локомотив» оттолкнулся ото дна». Цорн – о победе над «Химками»

1победа ,против команды где явно с уходом юрана пошли проблемы, модет даде в коллективе, выйграли,как же вы будете играть против уоманл посильнее
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результате матча шестого тура РПЛ с «Химками».
- Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.
- Для команды это первая победа в новом сезоне.
- Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.
«Оттолкнулся ли «Локомотив» ото дна? По факту да.
Мы были на 13-м месте до этой игры. Надеюсь, оттолкнулись, и оттолкнулись хорошо», – заявил Цорн.