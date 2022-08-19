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  • В «Химках» заявили о готовности подписать Урунова, если он разорвет контракт со «Спартаком»

В «Химках» заявили о готовности подписать Урунова, если он разорвет контракт со «Спартаком»

19 августа 2022, 23:22
2

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов подписать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

— Если «Спартак» разорвет контракт с Уруновым, «Химки» готовы его подписать?

— Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если «Спартак» действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры.

Остон когда-то был в нашем расширенном списке, это не секрет. Но в последнее время мы его не рассматривали. Сейчас надо смотреть на условия, которые он запросит.

В общем, если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества. Что касается зарплаты, то ему, конечно, придется сильно ужаться по сравнению с условиями «Спартака».

Если у игрока есть желание играть за нас, мы с ним поговорим, поговорим с тренерским штабом и примем решение

  • Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
  • Инициатором приглашения хавбека стал Газизов, который тогда был гендиректором московского клуба.
  • «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе», а сейчас хочет расторгнуть с ним контракт, действующий до июня 2025-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Урунов Остон
Комментарии (2)
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sobaka120982
1660977278
Зачем урунову что то делать? Это как Кокорин, сидит и получает з.п. и получает столько сколько химки не предложат бегая по полю
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alefreddy
1660993826
это балласт который будет тянуть волокиту
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