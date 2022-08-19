В «Химках» заявили о готовности подписать Урунова, если он разорвет контракт со «Спартаком»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов подписать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
— Если «Спартак» разорвет контракт с Уруновым, «Химки» готовы его подписать?
— Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если «Спартак» действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры.
Остон когда-то был в нашем расширенном списке, это не секрет. Но в последнее время мы его не рассматривали. Сейчас надо смотреть на условия, которые он запросит.
В общем, если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества. Что касается зарплаты, то ему, конечно, придется сильно ужаться по сравнению с условиями «Спартака».
Если у игрока есть желание играть за нас, мы с ним поговорим, поговорим с тренерским штабом и примем решение
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
- Инициатором приглашения хавбека стал Газизов, который тогда был гендиректором московского клуба.
- «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе», а сейчас хочет расторгнуть с ним контракт, действующий до июня 2025-го.