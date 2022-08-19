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    Глава Медиалиги: «Амкал» и 2DROTS при желании точно могут оказаться в РПЛ»

    Николай Осипов, глава Медиалиги, верит в перспективы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в профессиональном футболе.

    «Если ребята, создавшие «Амкал» и 2DROTS, загорятся идеей сделать профессиональную команду и достичь уровня РПЛ, у них это точно получится. Вопрос исключительно их желания. Они пять лет назад появились из ничего, играя на коробках, снимая всe на телефон. Ребята не могли мечтать, что окажутся на главных страницах всех спортивных СМИ.

    Если такие заряженные и идейные ребята поставят цель чего-то добиться, у них это получится. Уж в ком, а в Никите, Жене, Германе я точно не сомневаюсь. Имея минимум возможности и максимум желания, они добиваются того, что заставляют беседовать даже нас с вами», – сказал Осипов.

    • Обе команды в 1-м раунде Кубка России прошли профессиональные команды.
    • В следующем раунде Кубка «Амкал» сыграет с «Тверью», 2DROTS – с «Текстильщиком».
    • Новый сезон Медиалиги стартует 9 сентября.

    За клубы из медиафутбола забивали бывший одноклубник Лероя Сане и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +711

      Suvorov51 1 час назад

      Нет РПЛ это не дляних, только АПЛ, вот что их ждет. чудные руководители в России, а еще лучше туп - е

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