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    Клуб из России сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу Даво

    Нападающий «Коринтианса» Матеус Даво может продолжить карьеру в РПЛ.

    Бразильский клуб получил предложение от неназванного клуба из России о трансфере футболиста, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Globo Esporte.

    • Даво выступает за «Баию» на правах аренды.
    • Он лучший бомбардир второго бразильского дивизиона с 8 голами.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +749

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Для Зенита мелкая рыба, у Динамо все норм с форвардами, Спартаку защитники нужны кровь из носу им не до форвардов, значит это Локо или ЦСКА

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      Рейтинг: +653

      dim29 > SpartakMoskwa 2 часа назад

      Ещё Торпедо есть.

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      Рейтинг: +1768

      lek! > SpartakMoskwa 2 часа назад

      Думаю Краснодар

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      Рейтинг: +25504

      vladimir-7 > SpartakMoskwa 1 час назад

      Кто угодно.

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      Рейтинг: +102

      Miru mir > SpartakMoskwa 1 час назад

      Да это Тамбов ё маё )))

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