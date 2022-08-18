Клуб из России сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу Даво

Для Зенита мелкая рыба, у Динамо все норм с форвардами, Спартаку защитники нужны кровь из носу им не до форвардов, значит это Локо или ЦСКА
Нападающий «Коринтианса» Матеус Даво может продолжить карьеру в РПЛ.
Бразильский клуб получил предложение от неназванного клуба из России о трансфере футболиста, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Globo Esporte.
- Даво выступает за «Баию» на правах аренды.
- Он лучший бомбардир второго бразильского дивизиона с 8 голами.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.