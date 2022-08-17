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  • В РФС раскрыли программу на ретроматч «Спартака» и «Зенита»

В РФС раскрыли программу на ретроматч «Спартака» и «Зенита»

17 августа 2022, 10:37
7

2 сентября легенды «Спартака» и «Зенита» проведут ответный ретроматч. Место проведения – «Открытие Арена».

«После ретроматча на «Петровском», несмотря на всю дружелюбность его участников до и после, Егор Титов, уходя с поля, сказал Андрею Аршавину: «До встречи в Москве!». Кому-то это показалось дежурной фразой. Но только не спартачам 90-х, привыкшим побеждать любого соперника даже в Европе. «Зенит», к его чести, этот гостевой вызов принял, хотя мог ответить вроде: «Ну, давайте через годик».

Теперь, к радости красно-белой торсиды, «Спартак» примет Питер в матче-реванше на «Открытии Арене» 2 сентября. Россыпь личностей – Титов, Аленичев, Тихонов, Аршавин, Кержаков, Филимонов, Анюков, Малафеев и даже Данни – помимо футбола, воздадут и дань памяти Георгию Ярцеву, чей последний матч на тренерском мостике с Романцевым пришeлся на «Петровский». Постараемся и в Москве олдскулу вернуть ностальгию по улeтной молодости 90-х.

Начало – в 19:00. Прямой эфир на «Матч ТВ» со знакомыми голосами Орлова, Гусева, Черданцева», – написал директор по мероприятиям, активациям и спецпроектам РФС Кирилл Терешин.

  • На матче выступит певец Михаил Шуфутинский.
  • В 1-м матче на «Петровском» «Зенит» победил 2:0.
  • Терешин занимался и организацией последнего финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

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Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (7)
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VVM1964
1660724558
Ну раз нет евро кубков, потешим себя ретро матчами и выступлениями артистов .
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JTherry
1660726227
show must go on! - а Шуфутинский снова про "3 сентября" песню споет...)
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Plyash
1660732295
Гусева ещё можно позвать к микрофону,а Орлова с Чердаком гнать к едреней Фене.Лучше всего было бы позвать Елагина Александра Викторовича.
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