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    В РФС раскрыли программу на ретроматч «Спартака» и «Зенита»

    2 сентября легенды «Спартака» и «Зенита» проведут ответный ретроматч. Место проведения – «Открытие Арена».

    «После ретроматча на «Петровском», несмотря на всю дружелюбность его участников до и после, Егор Титов, уходя с поля, сказал Андрею Аршавину: «До встречи в Москве!». Кому-то это показалось дежурной фразой. Но только не спартачам 90-х, привыкшим побеждать любого соперника даже в Европе. «Зенит», к его чести, этот гостевой вызов принял, хотя мог ответить вроде: «Ну, давайте через годик».

    Теперь, к радости красно-белой торсиды, «Спартак» примет Питер в матче-реванше на «Открытии Арене» 2 сентября. Россыпь личностей – Титов, Аленичев, Тихонов, Аршавин, Кержаков, Филимонов, Анюков, Малафеев и даже Данни – помимо футбола, воздадут и дань памяти Георгию Ярцеву, чей последний матч на тренерском мостике с Романцевым пришeлся на «Петровский». Постараемся и в Москве олдскулу вернуть ностальгию по улeтной молодости 90-х.

    Начало – в 19:00. Прямой эфир на «Матч ТВ» со знакомыми голосами Орлова, Гусева, Черданцева», – написал директор по мероприятиям, активациям и спецпроектам РФС Кирилл Терешин.

    • На матче выступит певец Михаил Шуфутинский.
    • В 1-м матче на «Петровском» «Зенит» победил 2:0.
    • Терешин занимался и организацией последнего финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина

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