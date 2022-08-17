В РФС раскрыли программу на ретроматч «Спартака» и «Зенита»

2 сентября легенды «Спартака» и «Зенита» проведут ответный ретроматч. Место проведения – «Открытие Арена».

«После ретроматча на «Петровском», несмотря на всю дружелюбность его участников до и после, Егор Титов, уходя с поля, сказал Андрею Аршавину: «До встречи в Москве!». Кому-то это показалось дежурной фразой. Но только не спартачам 90-х, привыкшим побеждать любого соперника даже в Европе. «Зенит», к его чести, этот гостевой вызов принял, хотя мог ответить вроде: «Ну, давайте через годик».

Теперь, к радости красно-белой торсиды, «Спартак» примет Питер в матче-реванше на «Открытии Арене» 2 сентября. Россыпь личностей – Титов, Аленичев, Тихонов, Аршавин, Кержаков, Филимонов, Анюков, Малафеев и даже Данни – помимо футбола, воздадут и дань памяти Георгию Ярцеву, чей последний матч на тренерском мостике с Романцевым пришeлся на «Петровский». Постараемся и в Москве олдскулу вернуть ностальгию по улeтной молодости 90-х.

Начало – в 19:00. Прямой эфир на «Матч ТВ» со знакомыми голосами Орлова, Гусева, Черданцева», – написал директор по мероприятиям, активациям и спецпроектам РФС Кирилл Терешин.