Пивоваров: «Варела просил у «Динамо» увеличить зарплату в два раза? Даже больше»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о требовании защитника Гильермо Варелы увеличить зарплату перед уходом во «Фламенго».
— Что с Монтесом? Все говорят, что он в Москве.
— На такие вопросы у нас всегда один ответ — юридический.
— Говорят, Варела перед уходом попросил увеличить контракт в два раза.
— Даже больше.
- Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.
- Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
- Варела перешел во «Фламенго».
Источник: «Спорт-Экспресс»