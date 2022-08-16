Пивоваров: «Варела просил у «Динамо» увеличить зарплату в два раза? Даже больше»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о требовании защитника Гильермо Варелы увеличить зарплату перед уходом во «Фламенго».

— Что с Монтесом? Все говорят, что он в Москве.

— На такие вопросы у нас всегда один ответ — юридический.

— Говорят, Варела перед уходом попросил увеличить контракт в два раза.

— Даже больше.